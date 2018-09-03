Mourinho: Tazminatımdan haberiniz var mı?

Kırmızı Şeytanlar'la üçüncü sezonunu geçiriyor olmasına rağmen, oynattığı futbolla büyük eleştiri toplayan ve Pep Guardiola'nın Manchester City'sinin gölgesinde kalan Mourinho, Tottenham'a Old Trafford'da 3-0 kaybettikleri maçın ardından sert bir dille saygı talep etmişti. Portekizli teknik adam, bu defa daha yumuşak bir dille, United'ın kendisini kovamayacağını ima etti.

İtalyan gazete La Repubblica'nın United'daki geleceğiyle ilgili sorusuna gülerek yanıt veren Mourinho, "Eğer beni gönderirlerse, bana ne kadar para ödemek zorunda kalırlar haberiniz var mı?" dedi.

Mourinho, "İşimin tehlikede olduğunu söylüyorlar ama ben öyle düşünmüyorum" diye ekledi.

Manchester United, milli aranın ardından, Premier Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan Watford'la karşılaşacak.



