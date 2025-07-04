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Mourinho tek cümlesiyle ikna etti! Fenerbahçe'ye 25 milyon Euro'luk golcü... Transferde sadece bir engel var

Transferlerine hız kesmeden devam eden Fenerbahçe son olarak Al Nassr forması giyen Jhon Duran'ı kadrosuna katmıştı. Bu transferde önemli bir rol oynayan Jose Mourinho bir isim için daha devreye girerken oyuncuyu tek bir cümlesiyle ikna ettiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Mourinho tek cümlesiyle ikna etti! Fenerbahçe'ye 25 milyon Euro'luk golcü... Transferde sadece bir engel var
Berker İşleyen

Son olarak kadrosunu Jhon Duran ile güçlendiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı-lacivertlilerin yeni hedefi Nice’in yıldız oyuncusu Evan Guessand.

MOURINHO TELEFONLA ARADI

Mourinho tek cümlesiyle ikna etti! Fenerbahçe ye 25 milyon Euro luk golcü... Transferde sadece bir engel var 1

Sözcü’nün haberine göre, teknik direktör Jose Mourinho, Guessand ile bir telefon görüşmesi yaparak, “Seni Jhon Duran ile birlikte oynatmayı planlıyorum” dedi.

TEK ENGEL BONSERVİS

Mourinho tek cümlesiyle ikna etti! Fenerbahçe ye 25 milyon Euro luk golcü... Transferde sadece bir engel var 2

24 yaşındaki futbolcunun transferindeki tek engel, Nice’in 35 milyon euroluk bonservis talebi. Fenerbahçe, bu rakamı düşürmek için çaba sarf ederken, transferi tamamlamakta kararlı.

Piyasa değeri 25 milyon euro olan Fildişi Sahilli oyuncu, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 42 maçta 13 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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