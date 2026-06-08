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Mourinho üstünü çizdi! Galatasaray'ın rüyası gerçek oluyor: Eduardo Camavinga

Galatasaray, Real Madrid’in 23 yaşındaki süper starı Eduardo Camavinga’yı kadrosuna katmak için çılgın bir operasyon başlattı! Real Madrid kapıyı 50 milyon Euro’dan açarken, Fransız yıldızın Aslan’dan yıllık 15 milyon Euro maaş talep etmesi transfer piyasasını salladı.

Mourinho üstünü çizdi! Galatasaray'ın rüyası gerçek oluyor: Eduardo Camavinga
Burak Kavuncu
Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Galatasaray, kulüp tarihinin en büyük transfer hamlelerinden biri için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim, Real Madrid'de daha fazla süre bulamadığı için ayrılık planları yapan Eduardo Camavinga için menajerler aracılığıyla devreye girdi. Dev operasyonun mali şartları ise dudak uçuklatıyor.

ASLAN’IN RÜYA OPERASYONU: GALATASARAY CAMAVINGA'YI İSTİYOR! REAL MADRİD FİYATI BELİRLEDİ

Mourinho üstünü çizdi! Galatasaray ın rüyası gerçek oluyor: Eduardo Camavinga 1

Yeni sezonda gözünü Avrupa’nın zirvesine diken ve vizyonunu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirleyen Galatasaray, transfer döneminin en sansasyonel hamlesi için düğmeye bastı. Süper Lig'deki yabancı kontenjanı kuralının rahatlığıyla hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, acele etmeden nokta atışı bir dünya yıldızını kadrosuna katmak istiyor. Aslan'ın hedefindeki o dev isim ise Real Madrid'in Fransız dinamosu Eduardo Camavinga.

İSPANYOL DEVİNDEN YEŞİL IŞIK: PAZARLIK SINIRI BELLİ OLDU

Mourinho üstünü çizdi! Galatasaray ın rüyası gerçek oluyor: Eduardo Camavinga 2

Orta sahasını küresel çapta bir maestroyu emanet etmek isteyen Cimbom, menajerler vasıtasıyla hem Real Madrid kulübüyle hem de oyuncu cephesiyle ilk dirsek temasını kurdu. İspanyol devinin, daha fazla ilk 11 garantisi arayan ve takımdan ayrılmaya sıcak bakan 23 yaşındaki Fransız oyuncuyu elden çıkarmaya hazır olduğu öğrenildi. Eflatun-beyazlılar, genç yıldız için 50 milyon Euro ve üzerindeki resmi teklifleri masaya yatırıp pazarlık yapmaya açık olduklarını iletti.

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Mourinho üstünü çizdi! Galatasaray ın rüyası gerçek oluyor: Eduardo Camavinga 3

Transferin önündeki en büyük finansal bariyer ise oyuncunun maaş beklentisi. Premier Lig ekiplerinin ve astronomik bütçeli Suudi Arabistan kulüplerinin de radarında olan Camavinga, Galatasaray'ın ilgisine el yakan bir taleple karşılık verdi. Real Madrid'de kazandığı senelik ücretin iki katından fazlasını talep eden yıldız futbolcu, sarı-kırmızılılardan sezon başına net 15 milyon Euro maaş istedi.

MOURINHO'NUN GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNDE...

Mourinho üstünü çizdi! Galatasaray ın rüyası gerçek oluyor: Eduardo Camavinga 4

Gazeteci Ramon Alvarez'in paylaştığı bomba iddiaya göre, Real Madrid'in başına geçen teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezon kadro planlamasında radikal bir temizliğe hazırlanıyor. Dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcının, İspanyol devindeki yeni yapılanmada Fran Garcia, Asensio, Rodrygo, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga ve genç yetenek Franco Mastantuono'yu kesinlikle kadroda düşünmediği ve bu isimlerin üstünü çizdiği belirtildi.

Mourinho'nun bu kararı doğrultusunda Real Madrid yönetiminin, aralarında dünya yıldızlarının da bulunduğu bu 6 futbolcu için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı ve Avrupa piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanacağı ifade edildi.

SOL BEK ALTERNATİFİ VE GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

Mourinho üstünü çizdi! Galatasaray ın rüyası gerçek oluyor: Eduardo Camavinga 5

Camavinga, sadece orta sahadaki 6 ve 8 numara pozisyonlarındaki üstün performansıyla değil, ihtiyaç halinde sol bek hattında da kusursuz görev yapabilen joker özelliğiyle dikkat çekiyor. Real Madrid ile 2029 yılına kadar geçerli sözleşmesi bulunan Fransız orta saha, geride bıraktığımız sezonda İspanyol ekibiyle çıktığı 43 resmi karşılaşmada 2 gol ve 1 asist üreterek takımına 3 kez doğrudan skor katkısı sağladı.

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