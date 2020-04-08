Mourinho ve futbolcular koronavirüs dinlemedi

Dünyayı etkisine alan korona virüs salgınından dolayı liglerin ertelenmesiyle futbolcular bireysel antrenmanlarını yapmaya çalışıyor. Bu kapsamda İngiltere'de farklı bir olay yaşandı.
İngiliz medyasında yer alan haberde, Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bir parkta futbolculardan Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon ve Tanguy Ndombele ile antrenman yaptığı ortaya çıktı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle vurgu yapılan konu olan sosyal mesafeye uymayan futbolcuların yan yana antrenman yapması tepki çekti. Başka bir videoda ise diğer bir Tottenham'lı futbolcu Serge Aurier'in arkadaşıyla yan yana koştuğu görüldü.
(İHA)
Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan!
Adı F.Bahçe ile anılan Bilic'ten açıklama
Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme
Fenerbahçe antrenman görüntülerini paylaştı
Fatih Terim'den duygusal mesaj! "Seni özleyeceğiz dostum"
Federasyon açıkladı! Sezon iptal edildi!
Fenerbahçe ile Barcelona transfer yarışına girdi!
Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!
Ronaldinho'ya bir şok daha!
Sörloth özel uçakla ülkesine döndü
B. Münih yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı
Fatih Terim'i üzen haber!
Bayern Münih'ten şaşırtan karar!
Trabzonspor'dan koronavirüs izni!
G.Saray'a Pato'dan mesaj!
Arda Turan Survivör'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum