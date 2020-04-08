SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Mourinho ve futbolcular koronavirüs dinlemedi

Mourinho ve futbolcular koronavirüs dinlemedi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.04.2020 11:37 | Son Güncelleme

İngiliz ekibi Tottenham'da Teknik Direktör Jose Mourinho'nun bir parkta 3 futbolcu ile antrenman yaptığı görüntüleri ortaya çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayan futbolcular yan yana çalışırken, bu hareketleri tepki çekti.

Dünyayı etkisine alan korona virüs salgınından dolayı liglerin ertelenmesiyle futbolcular bireysel antrenmanlarını yapmaya çalışıyor. Bu kapsamda İngiltere'de farklı bir olay yaşandı.

İngiliz medyasında yer alan haberde, Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bir parkta futbolculardan Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon ve Tanguy Ndombele ile antrenman yaptığı ortaya çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle vurgu yapılan konu olan sosyal mesafeye uymayan futbolcuların yan yana antrenman yapması tepki çekti. Başka bir videoda ise diğer bir Tottenham'lı futbolcu Serge Aurier'in arkadaşıyla yan yana koştuğu görüldü.

(İHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Federasyon'dan flaş açıklama!Federasyon'dan flaş açıklama!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tottenham jose mourinho koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Fatih Terim'den duygusal mesaj! "Seni özleyeceğiz dostum"

Fatih Terim'den duygusal mesaj! "Seni özleyeceğiz dostum"

Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme

Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme

Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!

Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!

Caner Erkin Fenerbahçe'ye mi dönüyor? Açıklandı!

Caner Erkin Fenerbahçe'ye mi dönüyor? Açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Cenk Tosun'dan flaş Galatasaray itirafı!

Cenk Tosun'dan flaş Galatasaray itirafı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ünlü teknik direktörün eşinden koronavirüs açıklaması

Ünlü teknik direktörün eşinden koronavirüs açıklaması

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mourinho ve futbolcular koronavirüs dinlemedi

Mourinho'dan skandal hareket

Solskjaer'den maaş indirim yorumu

Solskjaer'den maaş indirim yorumu

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz

Federasyon'dan flaş açıklama!

Seks partisi veren Kyle Walker'a büyük şok!

Seks partisi veren yıldıza büyük şok!

İngiltere'de Premier Ligi bir kez daha ertelendi!

Premier Lig için karar verildi!

Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz

Lig başlamazsa iflas ederiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.