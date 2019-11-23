Mourinho galibiyetle başladı

İngiltere Premier Lig'de hafta içinde Jose Mouriho'nun teknik direktör olarak göreve başladığı Tottenham, deplasmanda West Ham United'ı 3-2 mağlup etti.
Ligin 13. hafta açılış maçında Tottenham, West Ham United'ın konuğu oldu. Kuzey Londra derbisinde konuk ekip, Heung-Min Son'un 36, Lucas Moura'nın 43 ve Harry Kane'nin 49. dakikada attığı gollerle 3-0 öne geçti.
West Ham United, 73. dakikada Michail Antonio ve 90. dakikada Angelo Ogbonna ile goller bulsa da sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Jose Mourinho ilk maçında galibiyete ulaşırken, Tottenham ligde 12 hafta sonra deplasmanda kazandı.
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