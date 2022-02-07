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Moussa Konate kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Sivasspor Pape Moussa Konate'yi tansfer mi etti?

07.02.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moussa Konate ile ilgili Sivasspor'dan flaş bir hamle geldi. Fransa 2. Lig ekibi Dijon'da oynayan yıldız futbolcuya dair basında ye alan haberlerin ardından Moussa Konate kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Sivasspor Pape Moussa Konate'yi tansfer mi etti? soru başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte Pape Moussa Konate'nin profesyonel futbol kariyerine ilişkin ayrıntılar...

Moussa Konate kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Sivasspor Pape Moussa Konate'yi tansfer mi etti?

Moussa Konate sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında sona erecek. Sivasspor'un Pape Moussa Konate ile ilgili flaş bir hamlede bulunduğu öne sürüldü. Peki Moussa Konate kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Sivasspor Pape Moussa Konate'yi tansfer mi etti? Fransa 2. Lig ekibi Dijon'da forma giyen forvet Moussa Konate'ye ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

MOUSSA KONATE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Moussa Konate 3 Nisan 1993 tarihinde M'Bour, Senegal'de dünyaya geldi.

Orta saha pozisyonunda görev yapan Moussa Konate Dijon FCO'da oynamaktadır.

Moussa Konate; 180 cm boyunda ve 78 kilodur. Sağ ayağını kullanan futbolcu Sivasspor'un gündeminde.

MOUSSA KONATE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Moussa Konate'nin alt yapı kariyeri:

2005-2010 ASC Toure Kunda de Mbour

Moussa Konate'nin profesyonel kariyeri:

2010-2011 ASC Toure Kunda de Mbour

2011-2012 Makkabi Tel Aviv

2012-2014 Krasnodar

2013-2014 → Genoa CFC (kiralık)

2014-2017 FC Sion

2017-2020 Amiens SC

2020- Dijon FCO

SİVASSPOR PAPE MOUSSA KONATE'Yİ TRANSFER Mİ ETTİ?

Sivasspor'un Dijon'da oynayan Senagelli santrafor Moussa Konate’yi sezon sonuna kadar kiraladığı öğrenildi.

Sivasspor'un 28 yaşındaki Senegalli forveti sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı aktarılırken Dijon'la sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan futbolcunun bu sezon Djon'da 5 maçta görev alırken 1 gol attığı biliniyor.

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transfer Sivasspor
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