SPOR

Sow yine yaptı! İnanılmaz gol

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 27.04.2019 16:57 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Giresunspor'u konuk eden Gazişehir Gaziantep zorlu karşılaşmayı 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'lik eşitlikle tamamlamasını bildi.

Sow yine yaptı! İnanılmaz gol

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasındaki Gazişehir Gaziantep-Giresunspor karşılaşması 2-2 berabere sona erdi.

Bol gollü geçen karşılaşmada Moussa Sow attığı röveşata golüyle dikkat çekti. Maçta Gazişehir'in diğer golünü penaltıdan Gökhan Alsan atarken, Giresunspor'un gollerini Volkan Okumak attı.

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Bu sonuçla Gazişehir Gaziantep puanını 53 yaparken, Giresunspor ise puanını 30'a çıkardı.

Stat: Gaziantep
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Sait Mazlum, Gökmen Olgaç
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılıç, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Gökhan Alsan (Dk. 70 Sow), Kerim Avcı, Segbefia, Del Valle (Dk. 46 Erhan Çelenk), Kenan Özer (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Poepon
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Hüsamettin Tut, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Foguinho, Tevfik Altındağ (Dk. 64 Kağan Miray Bağış), Ozan Can Kökcü (Dk. 71 Yasin Ozan), Landel, Mehmet Taş, Volkan Okumak, Muhammet Reis
Goller: Dk. 37 ve 51 Volkan Okumak (Giresunspor), Dk. 57 Gökhan Alsan (Penaltıdan), Sow Dk. 77 (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 28 Tevfik Altındağ, Dk. 45 Hüsamettin Tut, Dk. 62 Mehmet Taş (Giresunspor), Dk. 65 Kerim Avcı, Dk. 71 Ahmet Kesim, Dk. 90 Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep)

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moussa sow Gazişehir Gaziantep giresunspor Spor Toto 1. Lig

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