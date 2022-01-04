YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Mozambik Devlet Başkanı Nyusi ve eşi Kovid-19'a yakalandı

Mozambik Devlet Başkanı Nyusi ve eşi Kovid-19'a yakalandı

04.01.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mozambik Devlet Başkanı Nyusi ve eşi Kovid-19'a yakalandı

İSTANBUL (AA) - Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ve eşi İsaura Nyusi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Nyusi ve eşi İsaura Nyusi'ya Kovid-19 bulaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan Nyusi ve eşinin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mozambik'te şimdiye kadar 193 bin 371 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 2 bin 31 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:
Anahtar Kelimeler:
Mozambik

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ocak Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:14
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:22

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Çarşamba

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Aslı Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.