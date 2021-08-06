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Mozambik'te stratejik kenti terör örgütünden geri almak için hazırlık yapılıyor

06.08.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mozambik'te stratejik kenti terör örgütünden geri almak için hazırlık yapılıyor

İSTANBUL (AA) - Ruanda ve Mozambik güçleri, Mozambik'in kuzeyinde terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın elinde tuttuğu kıyı kenti Mocimboa da Praia'yı geri almak için hazırlık yapıyor.

The New Times'ın haberine göre, Cabo Delgado vilayetinde ilerleyişinin sürdüren Mozambik ve Ruanda güçleri, Praia'ya 10 kilometre yaklaştı.

Saldırı için son hazırlıkları yapan birlikler şimdiye kadar çok sayıda kenti de örgütün elinden geri aldı.

Ensar'ul Sunna'nın ilk olarak 2017'de saldırdığı kent, Ağustos 2020'de örgüt tarafından kontrol altına alınmıştı.

Ruanda, Güney Afrika ve Botsvana gibi ülkelerin destek için yaklaşık 3 bin asker gönderdiği Mozambik'e, Zimbabve ve Angolalı askerlerin de gelmesi bekleniyor.

Doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, örgütün 4 yıl önce başlayan saldırılarında bugüne kadar 800 bin kişi yerinden oldu.

Yerel halk, saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

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