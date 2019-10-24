MS hastası Selma Blair’den sevindiren haber

'Vivian' karakterine hayat verdiği 'Legally Blonde' (Bu Nasıl Sarışın) filmiyle şöhrete kavuşan ABD'li aktris Selma Blair'e, bir süre önce Multipl Skleroz (MS) hastalığı teşhisi koyulmuştu.

Hastalığı nedeniyle ekranlara ara veren Blair, MS teşhisi konulduktan sonra toplumdan aldığı desteğe minnettar olduğunu dile getirdi. TMZ’ye konuşan Blair, “İnsanların birbirini görmesi ve iyiliği çok büyük bir şey. Herkes bana karşı çok iyiydi ve ben minnettarım” dedi.

İki ay önce başladığı kemoterapi tedavisini başlarda reddeden Blair, o günleri şu sözlerle anlattı; “Vücudumu mahvetmek istemiyorum. Bu korkunç ilacı vücuduma neden sokayım? Kanser değilim ve kemoterapiye ihtiyacım yok” dedi. Fakat daha sonra başka bir şansı olmadığını düşünerek tedaviyi kabul etti. Başlangıçta verilen düşük doz kemoterapiden sonra daha iyi hisseden ünlü oyuncu, tedavi için söylediklerini tekrar düşünmeye başlamış.

SAÇLARINI KAZITTI

Ünlü oyuncu, yaşadığı zorlukları anlatarak MS hastalığı ile ilgili bilinç oluşturmaya çalışıyor. İki ay önce kemoterapiye başlayan Blair’in saçları dökülünce, çareyi saçlarını kazıtmakta buldu.

Salma Blair, hayatına devam edecek gücü oğlunda bulduğunu söyledi. Ünlü oyuncu röportajında , “Tek hayalim gece oğlumun yanına yatmak ve bana ihtiyacı olduğu her an onun yanında olabilmek.” dedi.



