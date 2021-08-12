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MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

12.08.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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