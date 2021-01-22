YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu

MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu

22.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) emekli, bakıma muhtaç ve yüksek risk grubundaki kişilerin koronavirüs aşısı olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Özel Bakım Merkezinde, emekli olan subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman erbaşlar ile kimsesiz olup da devamlı bakım ve gözetime muhtaç olanlara korunma, bakım ve tedavi hizmetleri sunulduğu belirtildi.

TSK'nın dayanışma, bağlılık, kadirşinaslık niteliklerine uygun olarak hizmet veren kuruluşundan, 183 kişinin faydalandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgın döneminde yüksek riskli gurupta olan büyüklerimizin sağlıklarını korumak adına ciddi tedbirler alındı. Huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri ve özel bakım merkezlerine tanınan aşı önceliği kapsamında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkezimizde kalan büyüklerimize dün koronavirüs aşısı yapıldı. Merkezde görev yapan personelimizle birlikte 321 kişinin koronavirüs aşıları başarılı şekilde gerçekleştirildi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:31
Sabah
07:58
Öğle
13:05
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:24

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Altın Oran Eczanesi
Cankaya
Çalış Eczanesi
Cankaya
Lila Eczanesi
Cankaya
Merve Baysal Eczanesi
Cankaya
Sağlık Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Dilek Eczanesi
Cankaya
Yeşil Işık Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu

MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu

Filipin Devlet Başkanı Duterte'den, Bangsamoro'ya "tam destek" sözü

Filipin Devlet Başkanı Duterte'den, Bangsamoro'ya "tam destek" sözü

Kültür ve sanatın nabzı Başkent’te atacak

Kültür ve sanatın nabzı Başkent’te atacak

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, HDP'yi ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, HDP'yi ziyaret etti

Keçiören Belediyesi E-konservatuvarında ücretsiz bağlama eğitimi

Keçiören Belediyesi E-konservatuvarında ücretsiz bağlama eğitimi

Büyükşehir esnafa hijyen desteğini sürdürüyor

Büyükşehir esnafa hijyen desteğini sürdürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.