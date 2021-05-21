YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi

MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi

21.05.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB: - "Birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu, personelin dikkati ve tedbirler sayesinde herhangi zayiat meydana gelmediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır."

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada da kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadesine yer verilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aman Kerem duymasın! Sense8'in yıldızından Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt Aman Kerem duymasın! Sense8'in yıldızından Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
GÜNCELLEME - Başkentte traktörün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Başkentte traktörün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Batman Şırnak

Ankara Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:21
Öğle
12:50
İkindi
16:45
Akşam
20:10
Yatsı
21:49

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cumartesi

Ayşegülün Eczanesi
Cankaya
Balgat Hakan Eczanesi
Cankaya
Bilgi Eczanesi
Cankaya
Demiral Eczanesi
Cankaya
Hekimköy Eczanesi
Cankaya
İncek Prestij Eczanesi
Cankaya
Kentpark Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Eyuboğlu, sezonun şampiyonlarını tebrik etti:

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Eyuboğlu, sezonun şampiyonlarını tebrik etti:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şanlıurfa'da yaralı bulunan 6 yaban hayvanı tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan 6 yaban hayvanı tedavi altına alındı

İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Filistin'e giden gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup:

Filistin'e giden gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.