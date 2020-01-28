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MSB: İdlib'de gözlem noktalarına yönelik girişimlere karşılık verilecek

ANKARA HABERLERİ  | 28.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

MSB: İdlib'de gözlem noktalarına yönelik girişimlere karşılık verilecek

ANKARA (A) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de görev yapan gözlem ve kontrol noktalarının güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime tereddütsüz karşılık verileceği bildirildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, rejimin, 12 Ocak 2020 tarihli ateşkes ilanına rağmen İdlib’de havadan ve karadan saldırılarla masum sivilleri katletmeye, yüz binlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Astana ve Soçi mutabakatları kapsamında görev yapan gözlem ve kontrol noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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