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MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2, Metina'da ise bir terörist etkisiz hale getirildi

15.07.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2, Metina'da ise bir terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2, Metina'da ise bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen bir PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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