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MSB: Kastamonu'da yamaçtan düşen kişi helikopterle kurtarıldı

ANKARA HABERLERİ  | 14.07.2020 14:56 | Son Güncelleme

MSB: Kastamonu'da yamaçtan düşen kişi helikopterle kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu Valla Kanyonu'nda yamaçtan düşen vatandaşın, Hava Kuvvetleri arama kurtarma helikopteri ve timi tarafından kurtarılarak, hastaneye ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kastamonu Pınarbaşı Valla Kanyonu'nda yamaçtan düşen bir vatandaşın, Hava Kuvvetleri arama kurtarma helikopteri ve timi tarafından araziden kurtarıldığı ifade edildi.

Kurtarılan vatandaşın, Bartın Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm imkanlarıyla her zaman asil milletinin emrindedir." ifadesine yer verildi.

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