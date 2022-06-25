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  4. MSB, Marmaris'teki yangında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı

MSB, Marmaris'teki yangında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı

25.06.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB, Marmaris'teki yangında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı

MSB, Marmaris'teki yangında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'teki orman yangınında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'te kontrol altına alınan yangında zarar gören bölgelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendiği bildirildi.

Açıklamada, Harita Genel Müdürlüğünce kullanıma hazır hale getirilen görüntülerin, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.

MSB, Marmaris'teki yangında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı

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