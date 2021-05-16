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  4. MSB: "Masum siviller, tarihi ve dini yapılar ve çevre bizim için dokunulmazdır"

MSB: "Masum siviller, tarihi ve dini yapılar ve çevre bizim için dokunulmazdır"

16.05.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB: "Masum siviller, tarihi ve dini yapılar ve çevre bizim için dokunulmazdır"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonlarda terör unsurlarının hedef alındığını, masum siviller, tarihi ve dini yapılarla çevrenin dokunulmaz olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Operasyonlarımızda sadece teröristler ve onlara ait sığınak, barınak, mağara ve mevziler hedef alınmaktadır. Masum siviller, tarihi ve dini yapılar ve çevre bizim için dokunulmazdır." ifadeleri kullanıldı.

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