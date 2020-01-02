YURTHABER
  4. MSB: "Pençe-3 harekat bölgesinde iki asker şehit oldu"

MSB: "Pençe-3 harekat bölgesinde iki asker şehit oldu"

ANKARA HABERLERİ  | 02.01.2020 20:13 | Son Güncelleme

"Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekatı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-3 harekat bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, bugün Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekatı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı! Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!
Ankara Büyükşehirden kira gelirlerine sıkı takipAnkara Büyükşehirden kira gelirlerine sıkı takip
Polatlı’da su kesintisiPolatlı’da su kesintisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Şehit

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Şaphane’de yangın: 1 ölü

Şaphane’de yangın: 1 ölü

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Ankara Namaz Vakitleri 2 Ocak Perşembe

İmsak
06:33
Sabah
08:03
Öğle
12:57
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:06

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Perşembe

Anemon Eczanesi
Cankaya
Erdil Eczanesi
Cankaya
Onur Erol Eczanesi
Yenimahalle
Yeni Önder Eczanesi
Mamak
Can Ata Eczanesi
Mamak
Ömür Serap Eczanesi
Cankaya
Yeşil Işık Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.