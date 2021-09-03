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MSB: Polonya'daki 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildi

03.09.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB: Polonya'daki 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork'ta konuşlu 161'inci Jet Filo Komutanlığı uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçakların belirlenen zaman içerisinde kalkış yaparak radar otoritelerinin yönlendirmesiyle Baltık Hava Sahasında önleme görevini emniyetle icra ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork'ta konuşlu 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı NATO

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