YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MSB: Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında "F-35" konusunda toplantı yapıldı

MSB: Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında "F-35" konusunda toplantı yapıldı

28.10.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB: Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında "F-35" konusunda toplantı yapıldı

Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
PARTNEREşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattıEşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır"KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır"
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 28 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:37
İkindi
15:31
Akşam
17:59
Yatsı
19:18

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Perşembe

Aydınkent Eczanesi
Cankaya
Ayrancı Eczanesi
Cankaya
Can Eczanesi
Cankaya
Lila Eczanesi
Cankaya
Lina Eczanesi
Cankaya
Ülkü Eczanesi
Cankaya
Yaman Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.