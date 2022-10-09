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MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü paylaşımı

09.10.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki mesajda, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve Suriyeli kardeşlerimize yönelik zulme son vermek için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü yılında tüm kahramanlarımızı selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mesajla birlikte paylaşılan infografikte harekatla birlikte 4 bin 200 kilometre alanın kontrol altına alındığı, 390'dan fazla yerleşim yerinin terörden arındırıldığı, 3 bin 700'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği ve 1 milyon Suriyelinin de topraklarına geri döndüğü bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı yıl dönümü

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