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MSB'den Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin açıklama:

ANKARA HABERLERİ  | 04.11.2020 18:29 | Son Güncelleme

"Saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatılmış, bölge havadan ve karadan ateş altına alınmıştır" - "Kahraman Mehmetçiklerimiz şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacak, bu kalleş saldırının hesabı misliyle sorulacaktır"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca bir işçinin şehit edildiği, iki işçinin yaralandığı terör saldırısının ardından bölgede operasyon başlatıldığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yürüten işçilere saldıran eli kanlı terör örgütü PKK'nın bir sivil işçiyi şehit ederek, iki işçiyi yaraladığı hatırlatıldı.

Şehit düşen işçiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı işçilere acil şifalar dilenen açıklamada, saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamada, bölgenin havadan ve karadan ateş altına alındığı kaydedilirken, "Kahraman Mehmetçiklerimiz şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacak, bu kalleş saldırının hesabı misliyle sorulacaktır. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verildi.

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