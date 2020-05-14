YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MSB'den Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama:

MSB'den Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama:

ANKARA HABERLERİ  | 14.05.2020 20:43 | Son Güncelleme

"Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak, hesabı sorulacak"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik terör saldırısının karşılıksız kalmayacağını, hesabının sorulacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla düzenlenen terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Terör örgütü PKK, vatandaşlarımızın ihtiyaçları için çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun aracına kalleşçe saldırarak iki vatandaşımızı şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak, hesabı sorulacak." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Kağızmanlı asker hayatını kaybetti

Kağızmanlı asker hayatını kaybetti

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı

Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı

Başkan Özcan’a sürpriz doğum günü

Başkan Özcan’a sürpriz doğum günü

Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü

Ankara Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:43
Sabah
05:26
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
20:04
Yatsı
21:40

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Serenay Eczanesi
Cankaya
Başak Eczanesi
Cankaya
Nakipoğlu Eczanesi
Yenimahalle
Ali Rıza Eczanesi
Mamak
Akarken Eczanesi
Mamak
Papatya Eczanesi
Cankaya
Hürriyet Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.