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MSÜ Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda 608 öğrenci yemin etti

13.10.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda 608 öğrenci yemin etti

İZMİR (AA) - İzmir'de, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında intibak eğitimlerini tamamlayan 608 öğrenci için yemin töreni düzenlendi.

Okulun Gaziemir ilçesindeki yerleşkesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MSÜ Rektör Yardımcısı Tuğgeneral Kamil Sağcan, yaptığı konuşmada, intibak eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin 2 yıl boyunca uluslararası standartlara uygun askeri eğitim, ön lisans düzeyinde akademik eğitim, yabancı dil eğitimi ve birçok konuda uygulamalı eğitim alacağını söyledi.

Sağcan, evlatlarını kendilerine emanet eden ailelere de teşekkür ederek, "En değerli varlıklarınızı Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına göndermek suretiyle ülkemizin ve milletimizin bekasına verdiğiniz katkıdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Albay Mutlu Yaşar Kaplan da 14'ü dost ve kardeş ülkelerden gelen misafir askeri öğrenci olmak üzere 608 öğrencinin katılımıyla toplam 1207 kişinin 17 Ekim'de yeni eğitim öğretim yılına başlayacağını belirtti.

Yüksekokulda her geçen gün yükselen eğitim seviyesini daha da yukarılara taşıma gayretinde olduklarını ifade eden Kaplan, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin bugün edecekleri yeminle ilk adımlarını atacakları askerlik mesleğine ve milletimize verdikleri söze sadakatle bağlı kalarak en üst düzeyde gayretle, başarılarla dolu bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini temenni ediyorum. Bu duygularla başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize sonsuz rahmet, hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Öğrencilerden Umut Temel'in babası Bülent Temel, çok büyük bir gurur yaşadığını belirterek, kızını da böyle bir yerde görmek istediğini söyledi.

Umut Temel ise çocukluğundan bu yana asker olma hayali kurduğunu, vatana, millete hayırlı bir şekilde hizmet etmek istediğini ifade etti.

Yemin eden öğrencilerden Batuhan Kılınç ise intibak sürecini tamamladığını, okulunu başarıyla bitirerek Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet vereceği günü sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

Anne Tuğba Kılınç da tarif edilemez duygular yaşadığını, isteyen herkese nasip olmasını dilediğini belirtti.

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