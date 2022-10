MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda yemin töreni düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'deki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda 19'uncu dönem birinci sınıf 564 öğrenci için yemin töreni gerçekleştirildi.

General Kemal Balıkesir Kışlası'ndaki tören, okul sancağının yerini alması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman, törende, tarihi şan ve şereflerle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katılan astsubay adaylarından, bu üniformayı taşımanın ağır bir sorumluluk olduğunu unutmamalarını istedi.

En büyük sorumluluğun, millete karşı olduğunu belirten Salman, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi aklı hür, irfanı hür, vicdanı hür askerler olarak atalarımızın bize emaneti olan bu vatanı koruyabilmek için gerektiğinde her türlü bedeli ödemeye hazır olacaksınız. Alacağınız eğitimle vatanını seven, milletinin ve ülkesinin çıkarlarını kendi nefsi üstünde tutan, değerlerimizi özümsemiş bir Türk astsubayı olacağınızdan hiç şüphem yoktur." dedi.

Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi de astsubay adaylarına seslendi.

Bu yeminin öğrencilerin hayatları boyunca rehberi olacağını vurgulayan Büyükcingi, şöyle devam etti:

"Gölgesinde ant içtiğiniz sancak şerefiniz, silahınız namusunuz, onurlu bayrağımız ise bu ülkenin sizlere emaneti olacaktır. Sizlere emanet edilen milletimizin kutsal değerlerine sahip çıkmak için çıktığınız bu yolda asla yorulmayacaksınız, azim ve cesaretinizi kaybetmeyeceksiniz ve kesinlikle yılmayacaksınız. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi ihtiyacımız olan tek şeyin çalışmak ve çok çalışmak olduğunu aklınızdan asla çıkarmayacaksınız. Gelecekte sizlerden beklenenleri verebilmek için düşünen, okuyan, araştıran, sorgulayan ve sürekli öğrenen astsubaylar olacaksınız. Askerliğin temelinin disiplin ve mutlak itaat olduğunu unutmayınız, silah arkadaşlığının kutsiyetini her zaman hatırlayınız. Sizler tarihe damgasını vuran Türk milletinin ve ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesi ve gururu olacaksınız. Bu kutsal görev için gereken yer ve zamanda etiğiniz yemine sadık kalarak canınızı feda etmekten çekinmeyeceksiniz. Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in aranızdan çıktığını, onurlu bir duruşun, aziz milletin kaderini nasıl değiştireceği her zaman aklınızda olsun. Askerliğin ve üniformanızın onurunu her şeyin üstünde tutun."

Öğrenciler, ant içmeleriyle tamamlanan törenin ardından aileleriyle bir araya geldi.