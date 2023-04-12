MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte MSÜ açıklanma tarihi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2023 MSÜ sınavının ardından, gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Sınava giren yüzlerce aday heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. İşte MSÜ sonuçları ile ilgili detaylı bilgiler...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimi belli oldu. Yayımlanan takvime göre MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan'da açıklanacak.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Nisan 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınavına giren adaylar, AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden sonuç görüntülemesi yapabilecek.



