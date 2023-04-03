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  4. MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

03.04.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı konusunda ÖSYM'den açıklamada bulunuldu. Sınavda adaylara, Türkçeden 40, Matematikten 40, Fen Bilgisinden 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru soruldu. saat 10.15'te başlayan ve 2 saat 15 dakika süren 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavının ardından yapılan açıklamaya göre 2023 MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. İşte, ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF dosyası ekranı...

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı konusunda ÖSYM'den açıklama geldi. Dün 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı erişime açıldığı belirtildi. İşte 2023 MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı...

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MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI ÖSYM TARAFINDAN PAYLAŞILDI

MSÜ sınav soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’unun erişime açıldığı belirtildi.

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Adaylar, belgeye T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecek.

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2023 MSÜ SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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