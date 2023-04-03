MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı konusunda ÖSYM'den açıklama geldi. Dün 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı erişime açıldığı belirtildi. İşte 2023 MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı...

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI ÖSYM TARAFINDAN PAYLAŞILDI

MSÜ sınav soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’unun erişime açıldığı belirtildi.

Adaylar, belgeye T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecek.

2023 MSÜ SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

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