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MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonucu sorgulama ekranı

31.05.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. 29 Mayıs'ta sona eren tercih sürecinin ardından gözler Milli Savunma Üniversitesi tarafından yayımlanacak duyuruya çevrildi. Kara, Hava, Deniz Harp okuluna girmek isteyen adaylar internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonucu sorgulama ekranı

MSÜ tercih sonuçları işlemlerini gerçekleştiren adaylar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 3 - 29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan MSÜ tercih işlemleri ardından heyecanlı bekleyiş devam ediyor. MSÜ tercih sonuçları tarihi tarihi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MSÜ TERCİHLERİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları için henüz tarih açıklaması yapılmadı.

Bilindiği üzere, adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih süreci 29 Mayıs'ta sona erdi.

MSÜ tercih sonuçları tarihi ile ilgili resmi duyuru yayımlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI EKRANI

MSÜ tercih sonuçları MSB'nin internet adresinden ilan edilecek. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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msü tercih sonuçları

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