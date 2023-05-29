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MSÜ TERCİHLERİ ne zaman bitiyor? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikkat Milli Savunma Üniversitesi başvuruları için son gün!

29.05.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ tercihlerinin ne zaman biteceği merak konusu olurken birçok kişi konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilindiği üzere Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 25 Mayıs 2023'e kadar iletmeleri açıklanmıştı fakat süreç uzatıldı. Peki, MSÜ ne zaman bitiyor? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MSÜ TERCİHLERİ ne zaman bitiyor? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikkat Milli Savunma Üniversitesi başvuruları için son gün!

MSÜ tercihleri son gün geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Kara, Hava, Deniz Harp okuluna girmek isteyen adaylar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Yapılan açıklamada 2023 MSÜ tercihleri için son gün 29 Mayıs olarak belirtildi.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

MSÜ tercihleri için süreç 3 Mayıs'ta başladı.

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 25 Mayıs 2023'e kadar iletmeleri açıklanmıştı fakat süreç uzatıldı.

2023 MSÜ tercihleri için son gün 29 Mayıs olarak açıklandı.

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MSÜ TECİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları geçtiğimiz sene 20 Haziran'da erişime açılmıştı.

Bu doğrultuda 2023 MSÜ tercih sonuçlarının daHaziran ayının 15'i gibi açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

MSÜ tercihleri konusunda yapılan açıklamada ayrıntılara yer verildi.

MSÜ TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN 29 MAYIS!

MSÜ tercihleri 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

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