MŞÜ’den bal üreticilerine “Kafkas” ırkı arı önerisi

İki farklı arı ırkı üzerinde verim denemesi yaptıklarını kaydeden Uygulamalı Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Mustafa Güneşdoğdu ise ilk defa Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde arıcılık faaliyetine başladıklarını ifade etti. Asıl gayelerinin hem buradaki arıcılara teknik destek vermek hem de öğrencilere uygulamalı bir şekilde arıcılığı öğretmek olduğunu anlatan Güneşdoğdu, “Arılığımızda şu anda iki çeşit ırk bulunmakta, bunlar Belfast ve Kafkas arısı. Bu yıl ilkbaharda hiçbir besleme yapmadan bu arıların bu bölgeye hangisinin daha uygun olacağını tespit ettik. Bugüne kadarki gözlemlerimiz içerisinde ikisinin de bal verimi hemen hemen birbirine eşitti. Ancak kış stoku açısından Kafkas arısı bir miktar daha önde. Belfast arısının dezavantajı ise bu bölgede ani hava soğukluklarında kireç hastalığı gibi hastalıklara yakalandığını gördük. Buraya en iyi adapte olacak arı, eğer ki organik çalışılacaksa Kafkas ırkıdır. Muş Alparslan Üniversitesi olarak buradaki arıcıklara veya arıcılığa başlamak isteyenlere her zaman her daim yardım edebiliriz. Kapımız herkese açıktır. İstedikleri bilgi için kapımızı her zaman çalabilirler” diye konuştu.