MTOSB Müteşebbis Heyet, Model Fabrika’da toplandı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyeti, 2020 yılının son toplantısını Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında MTOSB içerisinde faaliyet gösteren Model Fabrika’da yaptı.

Toplantıya Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun yanı sıra, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, MTOSB Yönetim Kurulu üyeleri Veysel Memiş, Kürşat Haddat, Halit Altun, Seyfetullah Işık, MTOSB Denetim Kurulu üyeleri Hasan Yıldırım, Yılmaz Akyüz, Müteşebbis Heyet ayeleri Murat Tasgül, Halil Demirkol, Turgay Altuntaş ve MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz Katıldı.

Gerçekleştirilen toplantı sonrası Mersin Valisi Ali İhsan Su ve beraberindeki heyet, Model Fabrika’da incelemelerde bulundu. Bütün çalışmaları titizlikle inceleyen Vali Su, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



