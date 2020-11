MTOSB’den İzmir’e yardım tırı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım tırı, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun katılımıyla İzmir’e gönderildi.

MTOSB Müteşebbis Heyet kasım ayı toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. MTOSB hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Toplantının ardından Vali Su, MTOSB Başkanı Tekli, MTSO Başkanı Kızıltan, Müteşebbis Heyet Üyeleri ve sanayicilerin katılımı ile temel ihtiyaç malzemeleri ve battaniyelerden oluşan yardım tırı, dualar eşliğinde Valilik-AFAD Müdürlüğü koordinesinde İzmir’e uğurlandı.

MTOSB Başkanı Tekli, İzmir’de yaşanan depremin üzüntüsünü derinden hissettiklerini belirterek, “İzmir’de yaşanan deprem afetinin üzüntüsünü kalbimizde hissettik. Arama kurtarma ekiplerinin canla başla mücadelesine, saatler sonra gelen güzel haberlere şahit olduk. Milletimizin yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunun ne kadar güçlü olduğunu her zaman olduğu gibi yine gördük. Zor günlerde her zaman olduğu gibi bugün de yardıma koşmak herkesin görevidir. Bizler de MTOSB sanayicileri olarak İzmir’in yanındayız. Afetin yaralarını hep birlikte saracağız. Bu acı depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimizin de bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum” dedi.