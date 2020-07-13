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MTSO Başkanı Kızıltan, Bakan Varank’a Mersin sanayicisinin taleplerini iletti

MERSİN HABERLERİ  | 13.07.2020 12:31 | Son Güncelleme

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, video konferansla sanayileri dinleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Mersin’in taleplerini iletti.

MTSO Başkanı Kızıltan, Bakan Varank’a Mersin sanayicisinin taleplerini iletti

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, video konferansla sanayileri dinleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Mersin’in taleplerini iletti. Kızıltan, özellikle kamu yatırımlarının tamamlanmasıyla sanayicilerin yatırımlarının da hızlanacağını söyledi.
MTSO Başkanı Kızıltan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla gerçekleşen video konferansa katıldı. Türk sanayisinin ve sanayicilerin sorunlarının ele alındığı toplantıda, bölge sanayicisinin talepleri de ilk ağızdan iletildi.

“Havaalanı, otoyol yatırımları tamamlandığında sanayicimiz de yatırımlarını hızlandıracaktır”
Toplantıda söz alan MTSO Başkanı Kızıltan, bölgede doğru yerde planlanmış ve doğru karar verilmiş kamu yatırımları olduğunu belirterek, proje veya yatırım aşamasında olan bu yatırımların hayata geçmesi gerektiğini vurguladı. Kızıltan, “Sanayicimiz havaalanı, otoyol gibi yatırımların tamamlandığını gördüğü anda kendi yatırımlarını hızlandıracaktır” dedi.
Bölge sanayicisinin yatırımlarını katlayarak arttırması için kamu yatırımlarını hızla gerçekleşmesi gerektiğine işaret eden Kızıltan, “Artık bölgelerin özelliklerine göre yatırım planlamaları yapılması, Teşvik Sisteminin bu planlamalar doğrultusunda yapılması için bölge bazlı çalışmalara başlanması yerinde olacaktır. KOSGEB’in Orta-İleri Teknoloji ve İleri Teknoloji Sınıfında üretim yapan firmaların destekçisi olacak şekilde yapılandırılması gerekiyor” diye konuştu.

Tarsus OSB’nin altyapısının tamamlanması için Bakan Varank’tan destek istedi
Yeni kurulan Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hakkında da bilgi veren Kızıltan, şu ana kadar 102 yatırımcıya yer tahsisi yapıldığını ve altyapı yatırımlarının bir yılda bitirmesinin hedeflendiğini söyledi. Bu kapsamda altyapı çalışmalarının tamamlanması adına sanayicinin destek talebini de ileten Kızıltan, TEİAŞ’ın yatırıma başlamasını, doğalgaz boru hattının OSB’ye kadar getirilmesini ve DSİ’nin bölge içinde bulunan kanalın rehabilitasyonunu yapması için destek beklediklerini söyledi. Kızıltan, kurumların yapması gereken yatırımların mali yükünü sanayiciye yüklememeleri ve koşulsuz olarak bu yatırımları en kısa zamanda yapmalarının sağlanmasını talep etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Bakan Varank’ın sanayiye verdiği öneme dikkat çekerek, “Milli teknoloji hamlesiyle ülkemizi bir üst lige çıkartma vizyonu, bu kritik dönemde bizlerin çalışma şevkini artırıyor. Geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Bu süreçte özel sektöre görev ve sorumluluk düştüğüne de işaret eden Hisarcıklıoğlu, üretim ve istihdam kapasitesini koruyarak, fırsatlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Varank’tan sanayicilere ‘güvenli üretim kalite belgesi’ çağrısı
Türkiye’nin yeni geçiş döneminde diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştığını belirten Bakan Varank ise özellikle haziran ayında güçlü bir canlanmaya şahit olduklarını ifade etti. Türkiye’de üretilen ürünlerin güvenilirliğini arttırmak adına Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile güvenli üretim anlamında işbirliği yaptıklarını bildiren Varank, ‘güvenli üretim kalite belgesi’ verdiklerini söyledi. Bugüne kadar 196 firmayı belgelendirdiklerini aktaran Varank, sanayicileri ürünlerinin güvenilirliğini belgelemeye davet etti.

MTSO Başkanı Kızıltan, Bakan Varank’a Mersin sanayicisinin taleplerini iletti

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