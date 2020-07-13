MTSO Başkanı Kızıltan, Bakan Varank’a Mersin sanayicisinin taleplerini iletti

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, video konferansla sanayileri dinleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Mersin’in taleplerini iletti. Kızıltan, özellikle kamu yatırımlarının tamamlanmasıyla sanayicilerin yatırımlarının da hızlanacağını söyledi.

MTSO Başkanı Kızıltan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla gerçekleşen video konferansa katıldı. Türk sanayisinin ve sanayicilerin sorunlarının ele alındığı toplantıda, bölge sanayicisinin talepleri de ilk ağızdan iletildi.

“Havaalanı, otoyol yatırımları tamamlandığında sanayicimiz de yatırımlarını hızlandıracaktır”

Toplantıda söz alan MTSO Başkanı Kızıltan, bölgede doğru yerde planlanmış ve doğru karar verilmiş kamu yatırımları olduğunu belirterek, proje veya yatırım aşamasında olan bu yatırımların hayata geçmesi gerektiğini vurguladı. Kızıltan, “Sanayicimiz havaalanı, otoyol gibi yatırımların tamamlandığını gördüğü anda kendi yatırımlarını hızlandıracaktır” dedi.

Bölge sanayicisinin yatırımlarını katlayarak arttırması için kamu yatırımlarını hızla gerçekleşmesi gerektiğine işaret eden Kızıltan, “Artık bölgelerin özelliklerine göre yatırım planlamaları yapılması, Teşvik Sisteminin bu planlamalar doğrultusunda yapılması için bölge bazlı çalışmalara başlanması yerinde olacaktır. KOSGEB’in Orta-İleri Teknoloji ve İleri Teknoloji Sınıfında üretim yapan firmaların destekçisi olacak şekilde yapılandırılması gerekiyor” diye konuştu.