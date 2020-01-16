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  4. MTSO ile Tarsus Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

MTSO ile Tarsus Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

MERSİN HABERLERİ  | 16.01.2020 12:40 | Son Güncelleme

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Tarsus Üniversitesi arasında üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek adına protokol imzalandı.MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile Tarsus Üniversitesi RektörüOrhan Aydın’ın imza attığı protokol törenine, MTSO Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Darıcı ile 28 No’lu Eğitim Hizmetleri Komitesi Meclis üyesi Tamer Güner de katıldı Törende konuşan Rektör Orhan Aydın, üniversite bünyesinde mühendislik, uluslararası ticaret ve lojistik ile bankacılık ve finans bölümlerinde intern uygulaması başlattıklarını söyledi.

MTSO ile Tarsus Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Tarsus Üniversitesi arasında üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek adına protokol imzalandı.
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile Tarsus Üniversitesi RektörüOrhan Aydın’ın imza attığı protokol törenine, MTSO Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Darıcı ile 28 No’lu Eğitim Hizmetleri Komitesi Meclis üyesi Tamer Güner de katıldı Törende konuşan Rektör Orhan Aydın, üniversite bünyesinde mühendislik, uluslararası ticaret ve lojistik ile bankacılık ve finans bölümlerinde intern uygulaması başlattıklarını söyledi. Bu çerçevede öğrencilerin mezun olmadan önce son dönemlerini iş yerlerinde çalışarak geçireceğini kaydeden Aydın, uygun işyerleriyle eşleştirme yapılabilmesi adına MTSO ile işbirliği protokolü imzalandığını söyledi.
Bünyelerinde aynı zamanda bir de ticaret ve lojistik uygulama ve araştırma merkezi oluşturduklarını dile getiren Aydın, bu merkezde Türkiye genelinde eğitim gören yabancı öğrencilerin hangi ülkelerden geldikleri ve hangi bölümlerde eğitim aldıklarının envanterini çıkardıklarını, erasmus öğrencilerine de bu envanterde yer verdiklerini ifade etti. Aydın, "Bu öğrencilerin iş insanlarımızın dış ticaret elçisi olarak çalışması adına iş dünyasının bu envanter havuzundan yararlanmasını sağlayacağız" dedi.
Başkan Ayhan Kızıltan ise üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kentin ihtiyaç duyduğu alanlarda tez üretmesi, yine iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik bölümler açılması noktasında işbirliği yapılacak olmasına dikkat çekti. Her iki kurumun projeler departmanının kent adına ortak çalışmalar yürüteceğine işaret eden Kızıltan, "Bu çalışmaların kağıt üzerinde kalmaması için konunun takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

MTSO ile Tarsus Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

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Gözne Eczanesi
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