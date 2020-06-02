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MTSO yönetiminden Teknokent ziyareti

MALATYA HABERLERİ  | 02.06.2020 14:45 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, girişimcilerin inovasyona dayalı projelerini desteklemek ve yönlendirmek amacıyla İnönü Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Teknokent’i ziyaret ettiTeknokent Başkan Yardımcıları Mesut Özdemir ve Fatih Kocamaz tarafından karşılanan MTSO Başkanı Sadıkoğlu ve yönetimi, burada faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek gerçekleştirilen AR-GE çalışmaları ve üretim birimleri hakkında bilgiler aldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, girişimcilerin inovasyona dayalı projelerini desteklemek ve yönlendirmek amacıyla İnönü Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Teknokent’i ziyaret etti
Teknokent Başkan Yardımcıları Mesut Özdemir ve Fatih Kocamaz tarafından karşılanan MTSO Başkanı Sadıkoğlu ve yönetimi, burada faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek gerçekleştirilen AR-GE çalışmaları ve üretim birimleri hakkında bilgiler aldı. Başkan Sadıkoğlu burada yaptığı konuşmasında, Malatya Teknokent’in önemine dikkat çekerek, “10 yıl önce faaliyete geçen Teknokent her geçen yıl tecrübe ve birikimini katlayarak şehrimiz adına önemli işlere imza attı. İnönü Üniversitesi çatısı altında çalışmalarını sürdüren merkez; özgünlük, yenilik ve paylaşımcılık ilkelerini esas alan vizyonu ile şehrin bilim merkezi olan üniversitelerimiz ve üretim merkezi olan sanayimiz arasında köprü vazifesi görüyor. Kurulduğu günden bu yana birçok başarılı çalışma ile gündeme gelen merkezin faaliyetleri bizleri gururlandırırken gelecek adına umutlandırıyor” dedi.
Malatya Teknopark girişimlerinden nitelikli iş gücü yaratma ve katma değeri yüksek ürün üretme beklentilerini dile getiren Sadıkoğlu, "İçinde bulunduğumuz bilişim çağı her geçen gün yeni ihtiyaçlar üretmekte ve bu sayede yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Özellikle son yıllarda, yenilikçi ve öncü olma ruhu ile rekabetten kaçınmayarak risk alabilen girişimci gençlerimizin önemli işlere imza attıklarını görüyoruz. Yakın zamanda İstanbul merkezli PEAK isimli mobil oyun firmasının bu alanda lider bir Amerikan şirketine 1.8 Milyar dolara satıldığına şahit olduk. Sidar Şahin’in henüz 30 yaşındayken kurduğu, yaş ortalaması 29 olan bir ekip tarafından yönetilen ve sadece 10 yıllık bir maziye sahip şirket bu satışla Türkiye’nin, değeri 1 milyar doları aşan ilk girişim şirketi oldu. Temennimiz ülkemizde bu tip girişimcilik başarılarının artması ve tabii buna benzer başarıları Malatya’mızdan da çıkartabilmemiz, bunun olmaması için de bir neden göremiyorum. Nitekim üniversitemiz ve Teknokentimiz bu anlamda önemli bir destekçi konumunda, MTSO olarak bizler de her zaman girişimci gençlerimizin yanındayız" diye konuştu.
Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Teknokent ziyareti kapsamında, 3 katmanlı özgün maske tasarımıyla önemli sipariş rakamına ulaşan medikal firmasını da ziyaret ederek çalışmalar ve üretim süreci hakkında bilgi aldı. İspanya, İtalya, ABD ve daha birçok ülkenin talep ettiği maske için ihracat engelinin kalkmasını beklediklerini ifade eden firma yetkilileri, gerekli izinlerin alınmasıyla sipariş miktarının daha da artacağını belirtti.

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