MTSOB Başkanı Tekli: "Hedefimiz 40 bin istihdam"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB) belirli periyotlarda yapılan Sanayici Bilgilendirme Toplantısı, bölge konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu üyeleri Kürşat Haddat, Hasan Yıldırım, Yılmaz Akyüz ve MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve sanayiciler katıldı. Burada konuşan Müdür Halil Yılmaz, son 6 ay içerisinde bölgede gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili sanayicileri bilgilendirdi.

Başkan Sabri Tekli ise üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan sanayicilerle gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bugün Mersin sanayisinin ve iş dünyasının lokomotifi olan MTOSB’de faaliyet gösteren sanayicilerimiz ile ne kadar gurur duysak azdır. 25. yılına giren MTOSB’nin son 10 yılda göstermiş olduğu yükseliş bizler için gurur vesilesidir. Bölgemizdeki tüm fabrikalarımızın kendine has özellikleri var. Dünya çapındaki projelere üretim yapan tesisleri içerisinde barındıran bir OSB’yiz" dedi.

3. bölge ile ilgili de bilgiler veren Tekli, "3. Organize Sanayi Bölgemizi 2 yıl içerisinde bitirdik. Türkiye’de bu hızla bitirilen bir OSB yok. 3. bölgeyi yaparken banka kredisi kullanmadan, kendi öz sermayemiz ile yatırımımızı gerçekleştirdik. Kamulaştırmalarımızda mahkemeye gitmeden uzlaşı yolu ile kamulaştırmalarımızı gerçekleştirdik. 3. bölgedeki 28 parselimiz ile birlikte, toplamda 226 parselde 189 sanayicimize ulaştık. Üretim yaparak ülke ekonomimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Valimiz Ali İhsan Su ve yönetim kurulumuza şükranlarımı sunuyorum. Mevcutta 756 hektar alan üzerinde faaliyet göstermekte olan MTOSB, 3. OSB’de 98 hektarlık alan, 4. OSB’de 69 hektarlık alan ve 5. OSB’mizin devreye girmesiyle birlikte 300 hektarlık alan daha kazanarak toplamda bin 125 hektarlık fiziki sınıra ulaşacak olup, bölgelerimizde istihdam edilen kişi sayısının 40 bin olmasını hedefliyoruz. 3. Organize Sanayi Bölgesi’ne ait imar planları onaylanmış ve tahsis aşamasında olup, güncel olarak 26 parsel tahsis edilmiştir. 4. bölge ile ilgili ise müracaatımız yaptık. 4. bölgemizin yüzde 51 arazisini aldık, yüzde 49 arazi ise kamulaştırma sürecinde. 5. bölgemizde de yine yüzde 40 arazimizi bölgemize kazandırdık. Kısa bir süreç içerisinde 4. ve 5. bölgelerimizi de Mersin’e kazandırarak istihdama, ihracata, ülke ekonomimize katkı sağlamaya çalışacağız. Özellikle model fabrikamız ile sanayicilerimizin eğitimi konusunda önümüzdeki süreçlerde ciddi kazanımlarımız olacak" şeklinde konuştu.

Mersin sanayisine büyük katkıları olan sanayicilerden, eski MTSO başkanlarından Şerafettin Aşut’un babası Burhanettin Aşut’un isminin 3. bölgedeki bir bulvara verileceğini söyleyen Tekli, "MTSO Başkanımız Ayhan Kızıltan’ın babası Refik Kızıltan’ın adını da 3. bölgemizdeki bir caddeye vereceğiz. Yine MTOSB’nin büyüyüp gelişmesinde emekleri olan, Mersin’e istihdam sağlayan Ercüment Mis, Esra Şemsi ve Haluk Naycı’nın isimlerini de 3. bölgemizde bulunan caddelere vereceğiz. Bu değerlerimizi yaşatmak bizlerin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.