MTSOB Başkanı Tekli: "Hedefimiz 40 bin istihdam"

"Mersin günden güne büyüyor"

Mersin’in günden güne büyüdüğünün altını çizen Tekli, "Mersin’in maşallahı var. Bizlerin bu günlere gelmesinde, başkanlık yaptığım süreç içerisinde birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz ve bölgemize emeği büyük olan Mersin eski Valileri Hüseyin Aksoy, Hasan Basri Güzeloğlu, Özdemir Çakacak ve mevcut Mersin Valimiz Ali İhsan Su ile, Mersin Milletvekilimiz Lütfi Elvan ve Mersin milletvekillerimize sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bize her anlamda destek olarak bu günlere gelmemizi sağladılar. Lütfi Elvan bakanımız Mersin’de 11 OSB’de bacaların tüteceğini söyledi. Bunlardan 5 OSB bizim çatımız altında olacak. Mersin sanayisi 2020’de daha da büyüyecek. Tarsus’ta bulunan OSB’ler ile sürekli istişare halindeyiz. Onların da gelişim göstermesi için elimizden geleni yapıyoruz. 1. bölge, 2. bölge ve diğer ilave bölgelerimize büyük lojistik hizmet verecek olan, her iki organize sanayi bölgesi arasında planlanmış ve projesi tamamlanmış otoban bağlantısının kavşak çalışması ve kamulaştırma süreci tamamlanmış olup, kalan 2 bin 500 metre uzunluğundaki kısmın yol yapım çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca 2. ve 3. bölgelerimize hizmet verecek 8,5 kilometrelik yolun ihalesi 24 ay taahhütlü olarak yapıldı" diye konuştu.

2009 yılında bölgelerinde 123 firmanın faaliyet gösterdiğini dile getiren Tekli, "2019 yılında faaliyet gösteren firma sayısı 189 olmuştur. 2009-2019 yıllarındaki elektrik tüketimleri baz alındığında son 10 yıllık süreçte yüzde 227 oranında artış sağlandığı görülmektedir. 2009-2019 yıllarında tüketilen doğalgaz tüketimi baz alındığında son 10 yıllık dönemde yüzde 124 oranında artış gösterdiği görülmektedir. Enerji tüketim rakamlarından da anlaşılacağı gibi MTOSB her geçen gün büyüyor, üretim ve istihdam her geçen gün artıyor. Son 10 Yıllık rakamlar bizlerin doğru yolda olduğunun en büyük göstergesidir" dedi.

Toplantıda aynı zamanda Mersin Liman Başkanı Murat Harun Baştürk liman ile ilgili bilgiler verirken, Mersin Arabulucuk Merkezi yetkilileri avukat Buğrahan Dikici, Ayla Gündoğdu ve Zişan Ergelen arabulucuk yasası ve konuları ile ilgili bilgiler aktardılar.