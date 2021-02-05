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MTTB’den Boğaziçi eylemcilerine tepki

05.02.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde bazı grupların gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin, “Bugün görünüyor ki İslam düşmanları, milletimizi maşalarıyla yıldırmaya çalışmaktadır” dedi.Sabah namazında Kernek Karagözlüler Camisinde buluşan MTBB üyeleri, namaz çıkışında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden eylemlere ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde bazı grupların gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin, “Bugün görünüyor ki İslam düşmanları, milletimizi maşalarıyla yıldırmaya çalışmaktadır” dedi.
Sabah namazında Kernek Karagözlüler Camisinde buluşan MTBB üyeleri, namaz çıkışında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden eylemlere ilişkin basın açıklaması düzenledi. Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, büyük Türkiye ideali doğrultusunda hedefe doğru emin adımlarla yürüdükleri bu yolda içte ve dışta çetin ve tarihi bir mücadele verdiklerini söyledi.
Boğaziçi eylemlerinde kutsallarına hakaret eden bir güruh ve bu güruhun sapkın zihniyeti ile karşı karşıya kalındığını ifade eden Sağdıç, “Geçmişten gününüze, İslam’ın bayraktarlığını şan ve şerefle üstlenmiş bir milletin topraklarında, İslamiyet’e hakaret edilmesi kabul edilebilir bir davranış değildir. 30 Ocak 2021 tarihinde İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde bir grup sapkın zihniyet, kutsallarımızın başında gelen Kabe-i Muazzama ’ya saygısızlık yapmışlardır. İslam’ın kutsallarına yaptıkları bu saygısızlık yetmezmiş gibi, sapkın zihniyetlerinin paçavralarını da Kabe’mizin resminin üzerine bırakmışlardır. Kutsallarımıza karşı sistemli bir şekilde kuşatma hareketi başlatan bu güruhun, tasmalarının dışarıda olduğunu bilmekteyiz” ifadelerine yer verdi.
Tarih boyunca her zaman İslam’ı savunanlar ve İslam’a savaş açanların olduğunu kaydeden Sağdıç, “İslam düşmanları bazen kendi elleriyle, bazen de maşalarıyla kutsallarımıza saldırmıştır. Bugün görünüyor ki, İslam düşmanları, milletimizi maşalarıyla yıldırmaya çalışmaktadır. 1453 yılında fethedilen İstanbul’da bu olayların yaşanması, fethe ve tarihimize gölge düşürmeye çalışsa da bu millet ve bu devlet, düşmanlarıyla nasıl mücadele edeceğini her zaman bilmiştir. Büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu topraklarımızda İslam’a ve kutsallarına hakaret etmekten çekinmeyenlerin, sapıklık adına özgürlük çığırtkanlığı yapanların karşısında merhum Malcolm X’in “İslam’a sövmekten başka fikri olmayanlar, fikrin değil İslam’a sövmenin hürriyetini istiyorlar” sözü ile mücadelemize devam edeceğimizi bildiriyoruz. Bizler Milli Türk Talebe Birliği gençliği olarak, İlim ve irfan yuvası olması gerekirken, bu tip sapkınlıkların yuvasına dönüştürülmeye çalışılan eğitim kurumlarımızı ve ülkemizi her daim koruyacağımızı ve dinimizin tüm değerlerine sahip çıkacağımızı buradan haykırıyoruz” diye konuştu.

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