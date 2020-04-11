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MTÜ’den online eğitim rehberi

MALATYA HABERLERİ  | 11.04.2020 11:05 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından korona virüs kapsamında alınan tedbirler nedeniyle başlatılan Uzaktan Eğitimin daha verimli geçmesine katkı için “Online Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” başlıklı rehber hazırlandı.MTÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyelerince hazırlanan Online Eğitim Rehberinde ortam ve fiziki şartların çok önemli olduğuna işaret edilerek, “Ders verilecek ortamın sessiz, iletişime engel oluşturacak ve her türlü gürültüden uzak olması tercih edilmelidir.

MTÜ’den online eğitim rehberi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından korona virüs kapsamında alınan tedbirler nedeniyle başlatılan Uzaktan Eğitimin daha verimli geçmesine katkı için “Online Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” başlıklı rehber hazırlandı.
MTÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyelerince hazırlanan Online Eğitim Rehberinde ortam ve fiziki şartların çok önemli olduğuna işaret edilerek, “Ders verilecek ortamın sessiz, iletişime engel oluşturacak ve her türlü gürültüden uzak olması tercih edilmelidir. Kamera açısı içinde gözü yoracak, dikkati dağıtacak detayların olmaması, mümkün ise düz bir arka plan zeminin olmasına dikkat edilmelidir” şeklindeki uyarılar da yapıldı.
Online Eğitim Rehberinde öğrencilerin kamera karşısında doğru duruş açısının nasıl olması gerektiği ve bilgisayarın ne şekilde ayarlaması konusundaki teknik bilgiler de aktarılırken, öğrencilere evde online ders saati öncesinde iletişimi bozmayacak ortamı ayarlamaları ve aile bireylerini bu konuda bilgilendirmeleri uyarısı da yapılıyor.
"Öğrencisinin evine giden bir üniversite modeli”
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, modelle ilgili yaptığı açıklamada, “Küresel bir sorun olan korana virüs kapsamında ülkemiz de alınmış olan tedbir kapsamında öğrencilerimize uzaktan eğitim imkanını kesintisiz olarak ulaştırıyoruz. Sürdürülebilir, kesintisiz ve güvenli eğitim sistemi artık yeni dünyanın olmazsa olmazlarındandır. Yaşam boyu süren öğrenim kadar artık uzaktan eğitimde önemlidir. Üniversitemiz kuruluşunun 1.5 yılında uzaktan eğitim alt yapısını oluşturmuş ve üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alınır alınmaz bu sistemi uygulamaya almıştır. Şu anda hem akademisyenlerimiz, hem idari birimlerimiz uzaktan eğitim ve üniversite yönetim sistemine etapta oldular. Akademik ve idari toplantılarımızı çok verimli bir şekilde video konferans sistemi ile yapabiliyoruz. Artık olağanüstü durumlarda öğrencisinin evine giden bir üniversite modeli ortaya çıktı. Biz üniversite olarak bunu başardık. Öğrencilerimizi özlüyoruz, ama ülkemizin geleceği için onların evlerinde sağlıklı bir şekilde kalmalarını istiyoruz. Eğitimin telafisi her zaman var, ama giden hayatların telafisi yoktur” dedi.

MTÜ’den online eğitim rehberi

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