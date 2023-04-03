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  4. Muammer Ketenci kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu ünlü modacı Muammer Ketenci hakkında merak edilenler!

Muammer Ketenci kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu ünlü modacı Muammer Ketenci hakkında merak edilenler!

03.04.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muammer Ketenci 3 Nisan 2023 Pazartesi günü 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü modacı, sanatçıların kıyafet tercihlerini ve tarzlarını yorumlarken programa getirdiği bavulu da dikkat çekti. Peki, Muammer Ketenci kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, 2. Sayfa konuğu ünlü modacı Muammer Ketenci hakkında merak edilenler...

Muammer Ketenci kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu ünlü modacı Muammer Ketenci hakkında merak edilenler!

Muammer Ketenci 3 Nisan 2023 Pazartesi günü Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Muammer Ketenci tarzı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 2. Sayfa konuğu ünlü modacı Muammer Ketenci'nin hayatı ve biyografisi...

MUAMMER KETENCİ KİMDİR?

Muammer Ketenci 1965 yılında İstanbul‘da doğdu. Asıl soyadı Üstübicioğulları’dır.

Muammer Ketenci daha önce yaptığı açıklamada babaannesinin Üstübicoğullarına gelin gittiğini ve kızlık soyadının Ketenci olduğunu ifade etmiş ve marka oluşturmak için babaannesinin soyadını kullandığını belirtmiştir.

Muammer Ketenci Trabzonludur. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim görmüştür.

2. SAYFA KONUĞU MUAMMER KETENCİ EVLİ Mİ?

Muammer Ketenci Evli ve iki çocuk babasıdır.

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