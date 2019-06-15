Muaythai 10. Khan terfi sınavları 11 ilde gerçekleştirildi

İşte 9. Khan'dan 10. Khan'a geçiş sınavlarıyla ilgili Türkiye Muaythai Federasyonu'ndan yapılan açıklama: Karadeniz Bölgesi Trabzon-Samsun Federasyonumuz Faaliyet planımızda olan, 10. Khan terfi sınavı 11 Mayıs 2019 tarihinde Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Thom Spor Merkezi'nde yapıldı. 10. Khan sınavına; Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız, Doğu Marmara Bölge Yürütme Kurulu Başkanımız Mustafa Durmuşoğlu, Milli Antrenörlerimiz Gökhan Bektaş, Osman Kuşçu ve Yücel Derya Ulusal Hakemimiz Yaşar Davulcu, Tanıtım ve Sponsorluk Kurulu Üyesi Cumhur İçyer katıldı. Sınav sonrası Bölge Başkanı Mustafa Durmuşoğlu tarafından iftar yemeği organizasyonu yapıldı. İftar yemeğine Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Cahit Erdem'e teşrif ederek Muaythai sporserverleri onurlandırdı. Federasyon Başkan Vekili Hasan Yıldız, 10. Khan sınavı nedeniyle Trabzon’da olmaktan mutlu olduklarını faaliyetin gerçekleşmesinde emeği olan başta Doğu Marmara Bölge Yürütme Kurulu Başkanımız Mustafa Durmuşoğlu, Milli Antrenörlerimiz Gökhan Bektaş, Osman Kuşçu ve Yücel Derya Ulusal Hakemimiz Yaşar Davulcu, İftar yemeğinde bizi ziyaret eden Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Cahit Erdem'e teşekkür etti.

Program gereği; Trabzon sonrası Faaliyet programında yer alan 10. Khan sınavının ikincisi 12 Mayıs 2019 tarihinde Samsun ili Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Sınavda, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız, Muaythai Federasyonu Eğitimden Sorumlu As Başkan Doç. Dr. Aydın Şentürk, Batı Karadeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Şahin Güler, MAHK Bşk. Yrd. Tuncay Karaal, Samsun İl Temsilcisi Özgür Arlı, Samsun Muaythai Anternörleri, Çorum'dan, Hakem ve Antrenörler yer aldı. İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENDİ Sınav sonrası Muaythai Samsun İl Temsilcimiz Özgür Arlı’nın organize ettiği iftar yemeği yapıldı. İftarda konuşan Başkan Vekili Hasan Yıldız, "Faaliyeti ve iftar organizasyonunu yapan başta Federasyonumuz Samsun İl Temsilcisi Özgür Arlı'ya ve antrenör İlksan teşekkür ederiz. Ayrıca, Muaythai Federasyonu Eğitimden Sorumlu As Başkan Doç. Dr. Aydın Şentürk, Batı Karadeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Şahin Güler, MAHK Bşk. Yrd. Tuncay Karaal’a Samsun ve Çorum'dan katılan hakem ve antrenörlere teşekkür ediyoruz, Park Inn by Radisson Samsun'a ayrıca teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İç Anadolu-Kayseri - Güneydoğu Adıyaman - Doğu Anadolu Van Faaliyet planımızda yer alan ve 17 Mayıs 2019 Tarihinde Kayseri ilimizde yapılan İç Anadolu Bölgesi 10. Khan sınavı öncesi; Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Eskici'yi ziyaret edildi. Ziyarete Federasyon Başkan Vekili Hasan Yıldız, Asbaşkan Halil Demir, Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Milli Teknik Direktör Göksel Cingoz, Sponsorluk ve Tanıtım kurulu üyesi Cumhur İçyer katıldı. Hasan Yıldız İl Müdürlüğü ziyaretinde; Kayseri'nin Muaythai sporunun en başarılı ili haline geldiğini başta Yönetim Kurulu üyesi Halil Demir, Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Milli Teknik Direktör Göksel Cingoz, Yaşar Cuma Kılıç, Yücel Haspolat, Ali Talip Özdemir gibi milli takım antrenörlerinin oldukça fazla olduğu başarılı bir ilimiz olduğunu ifade etti. Hasan Yıldız İl Müdürlüğü ziyaretleri sonrası; Polis Özel Harekatı Merkezini, Halil Demir Spor Kulübünü, Kayseri Teiaş Spor Kulübü ve Milli Takım Antrenör Yaşar Cuma Kılıç, Yücelen Spor Kulübü Haspolat ve Spor Salonunu ziyaret etti.

Khan terfi sınavları Kayseri Teiaş Spor Kulübünde yapıldı, Sınavda; Federasyon Başkan Vekili Hasan Yıldız, Asbaşkan Halil Demir, Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Soyturk'e, Bölge Koordinatörü Soner Yılmaz, Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Kayseri, Nevşehir, Isparta ve Ankara'dan katılan Değerli Antrenörlerimiz yer aldı. Khan Sonrası Kayseri İl Temsilcimiz Fatih Kağan Ulu tarafından organize edilen İftar yemeğine yapıldı yemeğe Khan sınavında komisyon üyesi ve sporcular ile birlikte yüzlerce kişi iftar yemeğine katıldı. Federasyon Başkan Vekili Hasan Yıldız; "Faaliyeti ve iftarı organize eden başta Kayseri İl Temsilcimiz; Fatih hocamıza, Asbaşkan Halil Demir, Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Soyturk'e, Bölge Koordinatörü Soner Yılmaz'a Kayseri, Nevşehir, Isparta ve Ankara'dan katılan Değerli Antrenörlerimize teşekkür ederiz" dedi. Aynı hafta Federasyonumuz Faaliyet programında yer alan 10. Khan Terfi Sınavı 18 Mayıs 2019 tarihinde Adıyaman ilinde gerçekleştirildi, Khan sınavına gelen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan vekili Hasan Yıldız Yaptığı konuşmada; 10.khan sınavına ilgi ve katılım çok iyi olduğunu, Güney Doğu Anadolunun Muaythai de geliştiğini, birlik ve beraberlik ile bölgede sporun başarıların artığını daha’da artacağını ifade etti. Khan sınavı sonrası, Muaythai Federasyonu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Mecit Klavuz tarafından organize edilen iftar yemeği yapıldı. İftar yemeğine; Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan vekili Hasan Yıldız, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Federasyonumuz Asbaşkanı Halil Demir, Gaziantep İl Temsilcisi Milli Takım Antrenörü Burhan Çelik, Milli Antrenör Cengiz Baklar, Mehmet Kaya, Şanlıurfa İl Temsilcimiz Metin Şimşek, Mardin İl Temsilcisi Halit Demir, Kahramanmaraş Elbistan Antrenörü Kadir Köseoğlu, Adıyaman Milli Takım ve Muaythai Antrenörleri Serdar Meşen, Murathan Kurtbeyoğlu, Erdal Erdoğan, Kenan Tangardı,Araz Geldi, MHK üyemiz Mustafa Öztürk, Malatya ve Sıvas illerimizden katılılan antrenör ve sporcular ve velileri katıldı.

Başkan Vekili Hasan Yıldız, "İftar yemeğini organize eden, BYK Başkanımız Mecit Klavuz'a, Federasyonumuz Adıyaman İl Temsilcisi M. Gürcan Demirel'e, iftara katılan Belediye Başkanımıza, faaliyete ve yemek organizasyonuna katılan; Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş, Malatya ve Sivas il temsilciliklerimize teşekkür ediyoruz" dedi. Aynı hafta Faaliyet programında yer alan 10. Khan Terfi sınavı Van ilimizde 19 Mayıs 2019 tarihinde yapıldı. Sınavda, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız, Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Aygün, Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Uğur, Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar, Hocamız Yunus Güngörmez, Ulusal hakemimiz Vasif Geylani ve Osman Boğukşayan, Hakkari İl Temsilcimiz Ünal Aşık yer aldı. Van ilimizde düzenlenen, 10. Khan terfi sınavı sonrası Federasyonumuz Van İl Temsilcisi Halit Bobat'ın organize ettiği, Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Kutbettin Aykaz ikram ettiği iftar programı yapıldı.

Başkan vekili Hasan Yıldız, "Başta Federasyonumuz Van İl Temsilcisi Halit Bobat'ın, Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Kutbettin Aykaz’a ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımızı sunarız. Ayrıca faaliyete ve programa katılan, Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Aygün, Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Uğur, Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar, Hocamız Yunus Güngörmez, Ulusal hakemimiz Vasif Geylani ve Osman Boğukşayan, Hakkari İl Temsilcimiz Ünal Aşık teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. Marmara Bölgesi-Düzce-İstanbul Faaliyet programında yer alan 10. Khan Terfi Sınavı 26 Mayıs 2019 tarihinde Düzce ilinde gerçekleştirildi. Khan sınavında, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız, Milli Takımlar Teknik Direktörü Yılmaz Çeken, Federasyon Sponsorluk ve Tanıtım Kurulu Üyesi Cumhur İçyer, Düzce Muaythai İl Temsilcimiz İbrahim Keleş, Kocaeli İl Temsilcisi Zülfikar Ali Öz, Doğu Marmara Bölgesi Muaythai MHK Başkanı Bülent Eniş, Doğu Marmara Bölgesi Eski Başkanı Birol Aksu, Uluslararası Hakemler ve antrenörler yer aldı.

Khan sınavı sonrası;, Düzce Muaythai İl Temsilcimiz İbrahim Keleş tarafından organize edilen iftar programı yapıldı. Başkan Vekili Hasan Yıldız yaptığı açıklamada, "Faaliyeti ve iftar programını organize eden İl Temsilcimiz İbrahim Keleş’e teşekkür ediyoruz. Ayrıca, 10. Khan sınavına ve iftar yemeğine Kocaeli, Düzce, Bursa, Yalova, Sivaslı Muaythai idareci, antrenör ve sporcuların katılımdan dolayı mutlu olduk" dedi. Faaliyet programında yer alan Muaythai 10. Khan Terfi sınavı 27 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul ilinde gerçekleştirildi. Khan sınavda; Muaythai Federasyonu Başkan vekili Hasan Yıldız, Milli Takımlar Teknik Direktörü Yılmaz Çeken, İstanbul Muaythai il Temsilcisi Halis Avşar, Federasyon Sponsorluk ve tanıtım kurulu üyesi Cumhur İçyer, İstanbul ili Antrenör ve kulüp başkanları yer aldı. Batı Marmara Bölge 10. Khan Terfi sınavı sonrası organize edilen iftar programı yapıldı. İftar programına Federasyon Başkanı Halil Durna, Başkan Vekili Hasan Yıldız, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Tuğla, Yürütme Kurulu Üyesi Osman Öcal katıldı. Milli Takımlar Teknik Direktörü Yılmaz Çeken, İstanbul ili antrenör hakem ve sporcular katıldı. Hasan Yıldız yaptığı açıklamada, "Faaliyeti ve iftar programını organize eden Başta Federasyonumuz İstanbul Muaythai il Temsilcisi Halis Avşar'a, Milli Takımlar Teknik Direktörümüz Yılmaz Çeken’e, İstanbul il Antrenör, idareci, hakem, sporculara ve tüm spor severlere teşekkür ediyoruz." dedi. Akdeniz-Antalya-Mersin-Ege Bölgesi Manisa-İzmir Faaliyet programında yer alan Muaythai 10. Khan terfi sınavı 30 Mayıs 2019 tarihinde Antalya ili 10 bin kişilik kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. "SINAVA KATILIM ÇOK YOĞUNDU" Khan terfi sınavında; Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan vekili Hasan Yıldız, Genel Sekreter Yrd. Ömer Işık, Akdeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Urlu, Muaythai Antalya İl Temsilcisi Mehmet Köktaş ve Antalya ili antrenörler komisyonda yer aldı. Khan Terfi Sınavı sonrası Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız’ın organize ettiği iftar programı yapıldı. İftar programında açıklama yapan Başkan Vekili Hasan Yıldız, "Akdeniz, doğu ve batı yine iki program gerçekleştirdik. Khan sınavına katılım çok yoğundu. Faaliyete ve iftar programına katılan antrenör idareci ve sporculara teşekkür ediyorum" dedi.

Muaythai 10. Khan terfi sınavı 31 Mayıs 2019 tarihinde İzmir ili Atatürk Stadyumunda gerçekleştirildi. 10. Khan sınavında, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız, Asbaşkan Şakir Bayramoğlu, Genel Sekreter Yrd Ömer Işık, İzmir Muaythai il Temsilcisi Murat Yılmaz Tanıtım ve Sponsorluk Kurulu üyesi Cumhur İçyer Komisyonda görevli antrenörler yer aldı. Khan terfi sınavı sonrası İzmir Muaythai il temsilciliğinin hazırladığı iftar programı yapıldı. İftara Başkan Vekili Hasan Yıldız, İzmir Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Muaythai Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu, Muaythai Genel Sekreter Yrd. Ömer Işık, Federasyonumuz Tanıtım ve Sponsorluk Kurulu Üyesi Cumhur İçyer, Gençlik ve Spor İl Şübe Müdürleri, Teaş İl Müdürü, Milli Eğitim ve bazı kurum müdürleri, antrenör ve sporcular katıldı. Başkan Vekili Hasan Yıldız, "Faaliyeti ve iftar programını organize eden, Federasyonumuz Asbaşkan Şakir Bayramoğlu ve İzmir il Temsilcimiz Murat Yılmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi. O hafta faaliyet programınızda olan 10. Khan terfi sınavı, Ege Bölgesi 2. Etabı, Şehzadeler Muaythai Eğitim Merkezimizde 01 Haziran 2019 tarihinde yapıldı. 10. Khan terfi sınavı öncesi Muaythai Federasyonu Başkan Vekilimiz Hasan Yıldız, Federasyon Organizasyondan sorumlu Asbaşkanımız Şakir Bayramoğlu, Federasyonumuz Genel Sekteter Yrd. Ömer Işık, Ege Bölge Koordinatörümüz Ediz Barış, Federasyonumuz Tanıtım ve Sponsorluk Kurulu Üyesi Cumhur İçyer ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanımız, aynı zamanda Federasyonumuz Ege Bölge Başkanımız Ömer Faruk Çelik, Manisa Gençlik ve Spor İl Spor Müdürümüz Yunus Öztürk’ü, Muaythai antrenörümüz olan Zabıta Müdürümüz Yasin İlban ‘ı ve Manisa’da bulunan Muaythai Spor Kulüplerini ziyaret etti.