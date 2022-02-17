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Mücadele ettiği SMA'yı doktora tezi konusu seçti

17.02.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç Üniversitesi Nörobilim Programı'nda doktora yapan Ayça Şahin: - "Tezim Türkiye'deki SMA hastalarının genetiğine odaklanacak. SMA'nın genetiğinin aydınlatılmasına ve böyle bir çalışmaya ülkede ihtiyaç var" - "SMA ile bir ömür boyu mücadele ediyoruz ama ömrümüz süresince oynayacağımız bu maçta tedaviler sayesinde öne geçip çokça gol atabiliyoruz"

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Spinal Müsküler Atrofi (SMA) ile küçük yaştan itibaren mücadelen eden Koç Üniversitesi Nörobilim Programı doktora öğrencisi Ayça Şahin, tez konusu olarak da bu hastalık üzerinde çalışıyor.

SMA hastası 25 yaşındaki Ayça Şahin, hikayesi ve azmiyle diğer hastalara örnek oluyor.

Şahin'e 7 yaşında, kardeşi Burak Can Şahin'e ise 21 aylıkken SMA tanısı konuldu.

O yıllarda hastaların tek umudu ABD'de bulunan bir ilaçtı. SMA Tip 1 için gerekli ilaç 2017 yazında, Tip 2 ve Tip 3 için kullanılan ilaç ise 1 Şubat 2019'da SGK kapsamına alındı. Ayça ve Burak Can Şahin kardeşler de bu sayede ilaçlarına kavuştu.

Hastalıkla savaşını halen sürdüren Şahin, Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü tam burslu okuyarak 2020'de mezun oldu. Aynı üniversitede Nörobilim Programı'nda doktora öğrencisi Ayça Şahin, tez konusu olan SMA hastalığına karşı verdiği mücadeleyi AA muhabirine anlattı.

Şahin, küçük yaştan itibaren fizyoterapistlerle tanıştığını söyledi.

SMA'nın artık sadece hastalığı değil tez konusu da olduğunu belirten Şahin, "Tezim Türkiye'deki SMA hastalarının genetiğine odaklanacak. SMA'nın genetiğinin aydınlatılmasına ve böyle bir çalışmaya ülkede ihtiyaç var. Bu tezin Türkiye'de yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri olmasını hedefliyorum. Tezde elde ettiğim bulgular hastalıkta pek çok aydınlatılmayan noktaya ışık tutabilir." dedi.

- "Bu bir maç ve siz skoru önde tutmaya çalışacaksınız"

SMA hastalarının bununla ömür boyu yaşamak zorunda olduğunu anlatan Şahin, "Bu bir maç ve siz bu süregelen maçta skoru önde tutmaya çalışacaksınız. SMA ile bir ömür boyu mücadele ediyoruz ama ömrümüz süresince oynayacağımız bu maçta tedaviler sayesinde öne geçip çokça gol atabiliyoruz." diye konuştu.

Sağlık alanındaki gelişmeler sayesinde SMA konusunda önemli kazanımlar elde edildiğine değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Bu hemen geçti bitti değil ama günümüz tedavileriyle çok çok gol atmamız mümkün. Bizler de bunun için uğraşıyoruz. Fizik tedavi, doğru beslenme, doğru bakım, SMA hastalığının tedavisinde çok önemli. Yeni tanı alan ailelere önerim, SMA Benimle Yürü Derneğine ulaşsınlar. Çocukları için en hızlı ve en doğru şekilde hareket etmenin bir yolunu bulsunlar. Bizler de onlara yeterli desteği her zaman sağlamaya hazırız. Çünkü bizler de bu yollardan geçtik."

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