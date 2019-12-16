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Mucize Doktor 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doktor Ali Vefa ile Nazlı baloda dans ediyor!

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Fox'un reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'un 15. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında Doktor Ali Vefa, Nazlı'nın isteği üzerine smokin giyerek baloya katılıyor. Yasemin Özilhan'ın canlandırdığı Doktor Ela ise balo öncesinde Ali'ye yardım ediyor. Fragmanda Ali ile Nazlı'nın dans sahneleri dikkat çekiyor. İşte Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 19 Aralık Perşembe akşamı 15. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Savant otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında, Nazlı, Ali Vefa'yı baloya davet ediyor. Ali Vefa ise, "O kadar müzik, ışık insan arasında nasıl yapacağım? Ben yapamam" diyerek olumsuz yanıt veriyor.

DOKTOR ELA'DAN ALİ VEFA'YA DESTEK

Ali Vefa ile konuşan Doktor Ela'nın, "Herkes gibi davranamıyorsun. Endişeleniyorsun, panikliyorsun. Ve seni öyle görmesini istemediğin biri var. Eğer istersen ne kadar değişebileceğine kendin bile inanamazsın" sözleri dikkat çekiyor.

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Bu sözlerin ardından cesaretlenen Ali Vefa ise baloya katılıyor.

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Nazlı ve Ali baloda dans ederken, Kıvılcım'ın yaptığı hareket ise Ali'ye büyük bir şok yaşatıyor.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM KONUSU

Ferman’ın sırrını öğrenen ve onunla hiç kimseyle yakınlaşmadığı kadar yakınlaşan Ali yeni abisini bulduğunu sanır. Ama Ferman ondan bütün öğrendiklerini kendine saklamasını ister. Gerçeği söylememek Ali için zaten zorlu bir görevdir; bir de üstüne Nazlı ve Adil onu Ferman’la aralarında geçenler hakkında sorguya çekince iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta, vakasını garip bir şekilde kişiselleştiren Demir, kendini tekrar Tanju’nun radarında bulur. Nazlı, Ferman ve Beliz arasında geçenler yüzünden kendini suçlar. Ferman sonunda bütün hikayesini Beliz’le Ali’ye ayrı ayrı anlatır. Ali daha önce hiç tatmadığı acı bir duyguyla tanışır. Ve bu geç gelen dürüstlüğün Beliz-Ferman ilişkisini kurtarıp kurtarmayacağı belirsiz kalır.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yaw arkadaş ne veriyor bu dizi insanlara öve öve reklamını yapa yapa bitiremediniz yeter artık
Şu dizinin reklamını yapmakdan bıkmadınız mı yeter izleyen açar izler zaten, memleketten haber alalım diyoruz bize okuttuğunuz şeylere bak
okuma o zaman
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