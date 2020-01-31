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Mucize Doktor 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Virüs bulaşan Ferman'a ne olacak? Ali Vefa'yı sevindiren haber!

DİZİ HABERLERİ  | 31.01.2020 01:03 | Son Güncelleme

Fox'un reytingleri alt üst eden dizisi Mucize Doktor'un 21. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde, hastaneye uzakdoğudan gelen hastalarda görülen ölümcül virüs salgını yaşandı. Hastalar kısa sürede ölürken, virüs Dr. Ferman'a da bulaştı. Mucize Doktor'da komaya giren Ferman'dan ise yeni bölümde Dr. Ali Vefa'yı sevindiren bir haber geliyor. Peki Ferman'a ne olacak? İşte Mucize Doktor 21. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin 6 Şubat Perşembe ekrana gelecek olan 21. yeni bölümünde çarpıcı bir fragman yayınlandı. Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'da dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs benzeri bir salgın hastanede kısa sürede yayıldı. Virüs bulaşan Ferman da komaya girdi.

FERMAN'A VİRÜS BULAŞTI

Hastalara ilk müdahaleyi yapan Dr. Ferman da virüsten etkilendi. Virüsün kendisine bulaştığını anlayan Ferman, başkalarına geçmesini engellemek için kendini negatif basınç odasına kapattı. Kaptığı virüsten dolayı aniden rahatsızlanan Ferman, tedavisi olmayan hastalık nedeniyle ölüme yaklaştı. Dr. Ali Vefa ise Ferman'ın karşısında gözyaşlarına boğuldu.

FERMAN

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