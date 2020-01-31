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Mucize Doktor'a damga vuran Ali Vefa ve Ferman sahnesi! Mucize Doktor Ferman diziden ayrılıyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 31.01.2020 01:47 | Son Güncelleme

Mucize Doktor 20. son bölümüyle ekrana geldi. Mucize Doktor'un son bölümünde, Çin'de ortaya çıkan koronovirüs benzeri bir salgın hastanede kısa sürede yayıldı. Hastanenin karantina altına alınması sonrasında ise Doktor Ferman da hastalığa yakalandı. Onur Tuna'nın canlandırdığı Ferman'ın Ali Vefa ile olan sahnesi izleyenleri duygulandırdı. Mucize Doktor son bölümüyle Twitter'da da gündem oldu. Peki Ferman'a ne olacak? İşte Mucize Doktor'a damga vuran Ferman ve Ali Vefa sahnesi.

Fox'un sevilen dizisi Mucize Doktor 30 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un 20. bölümünde, Malezya'dan gelen ve aniden hastalanan yolcular Berhayat Hastanesi'ne getirildi. Ancak virüs kapan hastalar kısa sürede öldü. Hastanede ise karantina uygulaması başlatıldı. Hastalara müdahale eden bir sağlık görevlisi de hayatını kaybederken, Dr. Ferman'a da hiç beklenmedik bir şekilde virüs bulaştı.

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Virüs kaptığını anlayan Ferman, Ali Vefa'yı uzaklaştırarak kendisini basınç odasına kapattı. Ali Vefa, abisi kadar sevdiği Ferman'ı kaybetme korkusuyla gözyaşlarına boğuldu. Ferman ile Ali Vefa arasındaki duygusal sahneler ise diziye damga vurdu.

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Mucize Doktor'un final sahnesinde ise hastalık nedeniyle kendinden geçen Ferman yere yığıldı.

Mucize Doktor 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Virüs bulaşan Ferman'a ne olacak? Ali Vefa'yı sevindiren haber!Mucize Doktor 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Virüs bulaşan Ferman'a ne olacak? Ali Vefa'yı sevindiren haber!

MUCİZE DOKTOR SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Mucize Doktor'da dünyanın gündeminde olan koronavirüs benzeri bir hastalığın konu edilmesi ve Ferman'ın da ölümcül virüse yakalanması sosyal medyada da büyük yankı buldu.

Twitter'da en çok konuşulan konu olan Mucize Doktor, TT listesinde 1 numara olurken, dizi hakkında on binlerce paylaşım yapıldı. Herkes Mucize Doktor Ferman diziden ayrılıyor mu diye merak etmeye başladı. Hem dizinin yapımcılarından hem de oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.

İşte sosyal medyadaki Mucize Doktor paylaşımlarından bazıları:

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