Mucize Doktor'a damga vuran Ali Vefa ve Ferman sahnesi! Mucize Doktor Ferman diziden ayrılıyor mu?

Fox'un sevilen dizisi Mucize Doktor 30 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un 20. bölümünde, Malezya'dan gelen ve aniden hastalanan yolcular Berhayat Hastanesi'ne getirildi. Ancak virüs kapan hastalar kısa sürede öldü. Hastanede ise karantina uygulaması başlatıldı. Hastalara müdahale eden bir sağlık görevlisi de hayatını kaybederken, Dr. Ferman'a da hiç beklenmedik bir şekilde virüs bulaştı.



Virüs kaptığını anlayan Ferman, Ali Vefa'yı uzaklaştırarak kendisini basınç odasına kapattı. Ali Vefa, abisi kadar sevdiği Ferman'ı kaybetme korkusuyla gözyaşlarına boğuldu. Ferman ile Ali Vefa arasındaki duygusal sahneler ise diziye damga vurdu.

Mucize Doktor'un final sahnesinde ise hastalık nedeniyle kendinden geçen Ferman yere yığıldı.

MUCİZE DOKTOR SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Mucize Doktor'da dünyanın gündeminde olan koronavirüs benzeri bir hastalığın konu edilmesi ve Ferman'ın da ölümcül virüse yakalanması sosyal medyada da büyük yankı buldu.