Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa ve Nazlı'nın ilk öpüşmesi! Mucize Doktor ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi ekrana dönmek için gün sayıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken kapatan Mucize Doktor'un 29. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Savant otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın sıra dışı hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor, 17 Eylül Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak.

SEDA BAKAN, ADİL HOCA'NIN KIZINI CANLANDIRACAK!

Mucize Doktor'da yeni sezonda Seda Bakan ve Hakan Kurtaş da rol alacak. Adil Hoca’nın (Reha Özcan) yıllardır görüşmediği kızı Ferda, Ali Vefa’ya (Taner Ölmez) duyduğu kıskançlığıyla öne çıkacak. Ferda karakteri aynı zamanda Berhayat Hastanesi’ne beklenmedik aşk, rekabet ve muhabbet getirecek.

Ünlü oyuncu Hakan Kurtaş ise sürprizli ve zor geçmişiyle ön plana çıkacak olan Doktor Doruk rolünü canlandıracak. Ali Vefa (Taner Ölmez) ile zaman zaman tersleşecek ve yarışacak.

Yapımcılığını MF Yapım’ın, yönetmenliğini ise Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'in kaleme aldığı dizinin kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Murat Aygen, Hazal Türesan, Sinem Ünsal, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Seda Bakan, Bihter Dinçel, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran gibi isimler yer alıyor.

