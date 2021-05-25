Mucize Doktor 64. ve final bölümü fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor finalinde Doktor Ali Vefa baba oluyor!

Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Serkan Keskin, Hazal Türesan, Murat Aygen, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut'un yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 2 sezonluk ekran macerasını 27 Mayıs Perşembe akşamı sonlandırıyor. The Good Doctor uyarlaması olarak Türkiye'de çevrilen dizi, çok sayıda ülkenin televizyon kanallarında da yayınlamıştı.

ALİ VEFA BABA OLUYOR

Mucize Doktor dizisi 27 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 64. bölümüyle final yapacak. Dizinin final bölümüne ise Nazlı'nın hamileliği ve babalığa hazırlanan Doktor Ali Vefa damga vuracak.

Geçmişinde babasıyla ilgili yaşadığı sıkıntıları hatırlayan Ali Vefa, hayatındaki bu önemli değişikliğe kendisini hazırlamaya çalışacak.

Mucize Doktor'un yayınlanan final bölümü fragmanında Ali Vefa'nın "Bana Mucize Doktor dediler. Ben çok şeyde aciz kaldım bu hayatta. Ama yaşadım, hep inanarak yaşadım. Sonra öğrendim ki ben değilmişim mucize olan hayatın kendisiymiş" sözleri dikkat çekiyor.

YAPIM ŞİRKETİNDEN FİNAL AÇIKLAMASI

Ancak yayıncı Fox TV ve yapım şirketi olan MF Yapım, Mucize Doktor için final kararı almıştı.