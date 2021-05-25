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Mucize Doktor 64. ve final bölümü fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor finalinde Doktor Ali Vefa baba oluyor!

25.05.2021 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor 64. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Taner Ölmez'in otizmli bir doktor olan Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un final bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin finalinde Nazlı'nın hamile olduğunu öğrenen Ali Vefa, baba olma duygusuyla yüzleşiyor. Nazlı bebeği doğurmak istediğini söylerken, karmaşık duygular içinde olan Ali Vefa'ya Ferman'dan destek geliyor. İşte Mucize Doktor final bölümü fragmanı.

Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Serkan Keskin, Hazal Türesan, Murat Aygen, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut'un yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 2 sezonluk ekran macerasını 27 Mayıs Perşembe akşamı sonlandırıyor. The Good Doctor uyarlaması olarak Türkiye'de çevrilen dizi, çok sayıda ülkenin televizyon kanallarında da yayınlamıştı.

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ALİ VEFA BABA OLUYOR

Mucize Doktor dizisi 27 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 64. bölümüyle final yapacak. Dizinin final bölümüne ise Nazlı'nın hamileliği ve babalığa hazırlanan Doktor Ali Vefa damga vuracak.

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Geçmişinde babasıyla ilgili yaşadığı sıkıntıları hatırlayan Ali Vefa, hayatındaki bu önemli değişikliğe kendisini hazırlamaya çalışacak.

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Mucize Doktor'un yayınlanan final bölümü fragmanında Ali Vefa'nın "Bana Mucize Doktor dediler. Ben çok şeyde aciz kaldım bu hayatta. Ama yaşadım, hep inanarak yaşadım. Sonra öğrendim ki ben değilmişim mucize olan hayatın kendisiymiş" sözleri dikkat çekiyor.

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YAPIM ŞİRKETİNDEN FİNAL AÇIKLAMASI

Ancak yayıncı Fox TV ve yapım şirketi olan MF Yapım, Mucize Doktor için final kararı almıştı.

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Mucize Doktor dizisinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…” ifadeleri kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi Sinem Ünsal Taner Ölmez
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