Mucize Doktor'a bomba transfer! Serkan Keskin, Mucize Doktor'da Muhsin karakterini canlandıracak!

Fox TV'de perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor'a sürpriz bir isim daha dahil oluyor.

ALİ VEFA'NIN HAYATINI ETKİLEYECEK KARAKTER!

Usta oyuncu Serkan Keskin, teşhis dehası Muhsin olarak diziye katılmaya hazırlanıyor. Muhsin; çok büyük çelişkileri olan, kültürlü, takıntılı ama kapalı bir kutu gibi gizemli karakteriyle hastanenin ortasına ve Ali Vefa’nın (Taner Ölmez) hayatına bomba gibi düşecek.

Muhsin karakterini canlandıracak sevilen oyuncu Serkan Keskin, dizinin 57. bölümünde seyirci karşısına çıkacak.



Kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Ezgi Asaroğlu, Hazal Türesan, Hakan Kurtaş, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel ve Zerrin Tekindor gibi birbirinden başarılı oyuncuları barındıran “Mucize Doktor”, her Perşembe saat 20.00’de FOX’ta.

