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Mucize Doktor'a bomba transfer! Serkan Keskin, Mucize Doktor'da Muhsin karakterini canlandıracak!

29.03.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un kadrosuna ünlü oyuncu Serkan Keskin de katılıyor. Mucize Doktor'da Serkan Keskin'in canlandırdığı takıntılı bir karakter olan Muhsin, Doktor Ali Vefa'nın hayatına bomba gibi düşecek.

Mucize Doktor'a bomba transfer! Serkan Keskin, Mucize Doktor'da Muhsin karakterini canlandıracak!

Fox TV'de perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor'a sürpriz bir isim daha dahil oluyor.

Serkan Keskin (3)

ALİ VEFA'NIN HAYATINI ETKİLEYECEK KARAKTER!

Usta oyuncu Serkan Keskin, teşhis dehası Muhsin olarak diziye katılmaya hazırlanıyor. Muhsin; çok büyük çelişkileri olan, kültürlü, takıntılı ama kapalı bir kutu gibi gizemli karakteriyle hastanenin ortasına ve Ali Vefa’nın (Taner Ölmez) hayatına bomba gibi düşecek.

Serkan Keskin (1)

Muhsin karakterini canlandıracak sevilen oyuncu Serkan Keskin, dizinin 57. bölümünde seyirci karşısına çıkacak.

Serkan Keskin (2)
Kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Ezgi Asaroğlu, Hazal Türesan, Hakan Kurtaş, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel ve Zerrin Tekindor gibi birbirinden başarılı oyuncuları barındıran “Mucize Doktor”, her Perşembe saat 20.00’de FOX’ta.

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FOX Mucize Doktor dizisi Serkan Keskin Taner Ölmez
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