Mucize Doktor'da Adil Hoca öldü! Diziden ayrılan Reha Özcan'dan Mucize Doktor'a veda mesajı: Adil öldü ama şimdi sıra sizde

Adil Hoca karakterini canlandıran usta oyuncu Reha Özcan, Mucize Doktor dizisinden ayrıldı. Perşembe günleri Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Adil Hoca karakterini canlandıran Reha Özcan, son bölümde ölüm sahnesiyle diziye veda etti.

Dizinin ilk bölümünden bu yana ekran karşısına çıkan Özcan'ın ayrılık sahnesi, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez’in oyunculuğu ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Dizinin yapımcısı MF Yapım'dan da Reha Özcan'a veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "49 bölüm upuzun bir yol. Seni hep sevgiyle hatırlayacağız Adil Hoca" notu düşüldü.

Mucize Doktor'un Adil Hoca'sı Reha Özcan da son bölümün ardından YouTube kanalından diziye veda mesajı paylaştı. Reha Özcan veda videosunda şunları söyledi:

"Adil olmak çok zor özellikle bu tencere dipli dünyada. Ben bir Ali'ye tutuldum onun hayat bulması için çok sevdim onu.

Adil öldü ama şimdi sıra sizde. İhtiyacınız olan sevgiyi Adil olup attırın birbirinize çünkü bu dünyada siz de dahil olmak üzere

bir çok Ali var. Yardımlaşma saygının en temel kuralı. Dünyayı iyilik kurtarır. Hep birlikte iyiliğe kaçalım.

Bana gösterdiğiniz teveccühe minnettarım. Mucize Doktor'da bu karakteri oynamama vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Muhteşem bir ekipten ayrılmanın hüznü içinde olsam da yarın çok güzel bir gün olacak. Yeni bir karakterin dünyasında buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın"



