Mucize Doktor'da Ali'den Nazlı'ya büyük sürpriz! Mucize Doktor 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Fox TV'nin reytingleri alt üst eden, The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor, 10 Ekim Perşembe akşamı 5. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Taner Ölmez'in başrolde oynadığı Mucize Doktor'un 5. yeni bölümünde, Nazlı'nın kendisi için hazırladığı partiden Açelya'nın sözleri neden kaçan Ali, bir trafik kazası atlatıyor.

MUCİZE DOKTOR 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferman Ali'yle daha yakından ilgilenmeye başlıyor. Ancak Ferman, Ali'yi "Ne yapmaya çalıştığını görüyorum. İnsanları kurtarmaya çalışıyorsun bu çok güzel bir şey. Ama burası çok zor bir yer" sözleriyle uyarıyor. Diğer yandan ise Başhekim Adil'le konuşan Ali'nin "Galiba benim hiç arkadaşım olmayacak" sözleri dikkat çekiyor.

Ali Vefa, Nazlı'ya ise bir sürpriz hazırlıyor. Nazlı'nın en sevdiği filmi bulan Ali, evine davet ederek onu sevindirmek istiyor.

MUCİZE DOKTOR 5. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Mucize Doktor'un 10 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Doktor Ferman ve Ali Vefa bu defa beyninde tümör olan bir kız çocuğunun hayata tutunmasını sağlamak için uğraşacak. Çocuğun sağlık durumu kötüye giderken, Ali yine sıra dışı bir çözüm bulacak.