Mucize Doktor'da Ali'den Nazlı'ya büyük sürpriz! Mucize Doktor 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Fox TV'nin reytingleri alt üst eden, The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor, 10 Ekim Perşembe akşamı 5. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Taner Ölmez'in başrolde oynadığı Mucize Doktor'un 5. yeni bölümünde, Nazlı'nın kendisi için hazırladığı partiden Açelya'nın sözleri neden kaçan Ali, bir trafik kazası atlatıyor.
MUCİZE DOKTOR 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ferman Ali'yle daha yakından ilgilenmeye başlıyor. Ancak Ferman, Ali'yi "Ne yapmaya çalıştığını görüyorum. İnsanları kurtarmaya çalışıyorsun bu çok güzel bir şey. Ama burası çok zor bir yer" sözleriyle uyarıyor. Diğer yandan ise Başhekim Adil'le konuşan Ali'nin "Galiba benim hiç arkadaşım olmayacak" sözleri dikkat çekiyor.
Ali Vefa, Nazlı'ya ise bir sürpriz hazırlıyor. Nazlı'nın en sevdiği filmi bulan Ali, evine davet ederek onu sevindirmek istiyor.
MUCİZE DOKTOR 5. BÖLÜM 1. FRAGMANI
Mucize Doktor'un 10 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Doktor Ferman ve Ali Vefa bu defa beyninde tümör olan bir kız çocuğunun hayata tutunmasını sağlamak için uğraşacak. Çocuğun sağlık durumu kötüye giderken, Ali yine sıra dışı bir çözüm bulacak.
MUCİZE DOKTOR'DAN BİR REKOR DAHA!
Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, FOX’un yeni dizisi “Mucize Doktor” geçtiğimiz haftalarda izleyicinin büyük beğenisini kazanarak, bu sezonun en iyi açılışını yapmıştı.
Mucize Doktor dizisi 3 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan 4. bölümüyle de geçen hafta aldığı rekor share değerinin de üzerine çıkarak, ABC1 20+ hedef kitlede 42.88 share alarak yeni bir rekorla şimdiye kadarki “en yüksek dizi izlenme payı”nı aldı.
Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Doktor Ali Vefa, Nazlı'nın kendisine ilgi göstermesinin nedeninin Başhekim Adil olduğunu sanınca herkese küstü. İnsanlara güvenini yitiren Ali Vefa için Nazlı ve diğer hastane personeli bir parti düzenledi. Kendisini iyi hissetmeye başlayan Ali'yi ise Açelya'nın sözleri yıktı. Ali Vefa mekandan koşarak kaçarken, Ferman ve Nazlı ise büyük şok yaşadı.
MUCİZE DOKTOR GENEL KONUSU
Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.
Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.
Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar. Önyargılar kırılabilir mi? Hayaller gerçek olabilir mi?
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